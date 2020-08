Crepe è il nuovo Ep di Irama: le ultime news

Crepe è il nuovo Ep di Irama. Il 24enne cantante Filippo Maria Fanti ha rivelato che il nuovo progetto discografico sarà disponibile a partire dal 28 agosto. Il vincitore della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un post sui suoi profili social per annunciare il suo Ep.

Il vincitore dell’edizione speciale 2020 di Amici di Maria De Filippi, dedicata alla raccolta fondi della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19, ha scritto: “Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sara? mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”.

Nonostante la pandemia da Covid-19, il 2020 è un anno magico per Irama. Ha vinto Amici Speciali ed è reduce dal successo di “Mediterranea”, uno dei tormentoni di questa estate.