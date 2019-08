Buona Primavera, la canzone trash su Mark Caltagirone: testo e video

Buona Primavera è la canzone trash sul fantomatico e inesistente imprenditore edile Mark Caltagirone con protagonisti Pàmela, Trash Italiano ed Elenoire Ferruzzi. Il singolo è stato scritto, prodotto e realizzato insieme a Nuvole e Sole Produzioni. “Un misterioso imprenditore, un matrimonio da celebrare e un unico problema – si legge nella presentazione del pezzo – lo sposo forse non esiste. La fortunata futura moglie riuscirà a gestire al meglio la situazione? Sarà proprio lei infatti a raccontare, con una canzone, il matrimonio più importante dell’anno”. Ecco testo e video della canzone.

Buona Primavera, la canzone trash su Mark Caltagirone: il testo

Mark Caltagirone, Mark Caltagirone, ti amo

E gno eh!

Il gran giorno è arrivato

Vado verso l’altare

È successo per caso

Mancherebbe soltanto lo sposo

Questo è il suo profilo, l’ho trovato

Buona Primavera, l’ho sorpreso

Seba e Rebecca, io vi amo

Se vi serve lo dico anche in studio

Mon-si-gno-re

Se mi credi tu fammi un saluto

Come il pubblico dentro lo studio

Come Barbara che mi ha aspettato

Sul di-va-no

Alla fine non è mai venuto

Questa volta davvero lo giuro

Caltagirone me l’hanno rubato

Siamo tutti riuniti

Mamma e moglie tra poco

Questo è il mio matrimonio

Ci vorrebbe davvero una foto

Figli, poi marito, poi valigie

Fai questo, fai quell’altro, poi giochiamo

È bello questa volta son felice

Forse è in Cina, se aspetti lo chiamo

Av-vo-ca-to

Se mi credi tu fammi un saluto

Come il pubblico dentro lo studio

Come Barbara che mi ha aspettato

Sul divano

Alla fine non è mai venuto

Questa volta davvero lo giuro

Caltagirone me l’hanno rubato

È un caso di Stato

Avevo già preso il vestito, trucco, capelli, borsa, tacchi, scarpe! E gno eh!

Mark Caltagirone, che coraggio (è il male!)

Ma poi sposarsi l’11 luglio, che caldo!

Mark ti amo

Se mi credi tu fammi un saluto

Come il pubblico dentro lo studio

Come Barbara che mi ha aspettato

Sul divano

Alla fine non è mai venuto

Questa volta davvero lo giuro

Caltagirone me l’hanno rubato

Caltagirone che mi hai combinato?

È un caso di Stato.

Buona Primavera, la canzone trash su Mark Caltagirone: il video

