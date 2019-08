Domani vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio: testo e video

Domani vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, che è disponibile negli store digitali, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica dal 12 luglio 2019. Il singolo anticipa la pubblicazione del prossimo album di inediti del cantautore napoletano, prevista per il prossimo autunno.

Domani vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio: il testo

Questa notte senza luna

E’ luna nera

Sta cadendo il mondo addosso

A te stasera

Quanta pioggia dai tuoi occhi

Ca nun te fa chiu’ vere

Com’è grande questo letto

Stanotte sul pe te.

Non puoi spegnere il tuo sole

Fa’ come il sole

Tieni il cuore sempre acceso

Come un motore

Non guardare adesso il cielo

Na stell’ nun po’ carè

Chi ti ha bruciato tutti i sogni

Faceva ammor cu te.

A vita toja nunn’a fa scamazza’ a nisciuno

Arape o core e vive pe t’annammurà

Scetate a chistu suonne nun te fa cchiu’ male

Quante nu Papa more nato se ne fa

Rimane n’ato juorno e n’ato juorno è nuov

O tiempe pers aret non può cchiu’ turnà

O vient cacc e nuvol e te puort o sol

A notte e stelle a luna pe’ te fa sunnà.

Forse è vero, un grande amore

Non può finire

Ma si può dimenticare

Per non soffrire

quel che è stato è già passato

E nun se po cancellà

Riapri questo cuore usato

Te po fa ancor sunnà.

A vita toja nunn’a fa scamazza’ a nisciuno

Arape o core e vive pe t’annammura

Scetate a chistu suonne nun te fa cchiu’ male

Quante nu Papa more nato se ne fa

Rimane n’ato juorno e n’ato juorno è nuov

O tiempe pers aret non può cchiu’ turnà

O vient cacc e nuvol e te puort o sol

A notte e stelle a luna pe’ te fa sunnà.

Oggi il dolore che senti

domani vedrai

che sarà ancora più grande la forza che avrai.

A vita toja nunn’a fa scamazza’ a nisciuno

Scetate a chistu suonne nun te fa cchiu’ male

Rimane n’ato juorno e n’ato juorno è nuov

O vient cacc e nuvol e te puort o suol

A notte e stelle a luna pe te fa sunnà.

A vita toja nunn’a fa scamazza’ a nisciuno

Arape o core e vive pe t’annammura

Scetate a chistu suonne nun te fa cchiu’ male

Quante nu Papa more nato se ne fa

Rimane n’ato juorno e n’ato juorno è nuovo

O tiempe pers aret non può cchiu’ turnà

O vient cacc e nuvol e te puort o sol

A notte e stelle a luna pe’ te fa sunnà.

Domani vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio: il video

Redazione-iGossip