Elodie Di Patrizi è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come concorrente al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi 15. Al Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi, la bravissima cantante ha presentato il brano Tutta colpa mia. La canzone è stata scritta dalla sua ex coach di Amici 15 nonché mentore Emma Marrone con Gianni Pollex, Oscar Angiuli e Francesco Cianciola. Ecco il testo di Tutta colpa mia.

Elodie Di Patrizi, Tutta colpa mia: il testo

Se fosse tutta colpa mia

Non me lo perdonerei

Quante volte hai detto

Il tempo non cancella

Nella mia stanza l’odore di noi

Che non passa mai

Che lentamente scivola come pioggia su di me

E mi bagna la faccia, lascia un solco perfetto

Ti sorrido distrutta

Sono pazza lo ammetto

Amore amore amore andiamo via

Chiudo gli occhi non m’importa ma tu portami via

Amore amore amore amore mio

Ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via

[ancora

Si forse è solo colpa mia

Così non ci pensi più

Sono molto brava sai a rovinare tutto

Tu sei perfetto non sbagli mai

In tutto ciò che fai

Sei abile a nasconderti

Ma non sai rinunciare a me

Come solo due sguardi

Sanno tenersi la mano

Basta un attimo solo per scappare lontano

Amore amore amore andiamo via

Chiudo gli occhi non m’importa ma tu portami via

Amore amore amore amore mio

Ma ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato

[via ancora

Sono qui tra le cose da fare

Io cerco la calma vivendo la normalità

Nei messaggi nascondo il bene che sento

Riempie i polmoni e so già

Noi due siamo diversi

Ma come due pazzi

Ci urliamo contro

E poi passeremo la notte dicendo

Amore amore amore andiamo via

Chiudo gli occhi non m’importa ma tu portami via

Amore amore amore amore mio

Ma ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via

Amore amore amore è una follia

Apro gli occhi non m’importa

Ma tu vattene via

Amore amore amore amore mio

Ora spengo la luce e ti lascio

Questa notte ancora.