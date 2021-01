Famoso di Sfera Ebbasta: testo e video ufficiale

Famoso di Sfera Ebbasta è stata pubblicata lo scorso 18 dicembre. La title-track dell’omonimo album del trapper di Cinisello Balsamo era stata inizialmente esclusa dalla tracklist definitiva del disco. Sfera Ebbasta ha definito Famoso come “la traccia che esiste ma non esiste”, scartata dalla tracklist finale poiché ritenuta incompleta. Ecco testo e video del brano.

Famoso di Sfera Ebbasta: il testo

Ora che sono famoso voglion farsi la foto

Fissano la collana, fissano l’orologio

Da piccolo guardavo le scarpe in quel negozio

Mo’ tutte quelle che voglio le metto solo un giorno.

Non mi facevano entrare manco a pagare

Mo’ mi devono pagare per farmi entrare

Dalle popolari fino a essere popolare

Troppo famoso, ora in giro non posso fumare.

Mi chiedi, come ti va, rispondo, favoloso

Da piccolo volevo solo essere famoso

Oggi mi son svegliato di nuovo in un sogno

In cui entro nel negozio e compro ciò che voglio

Fuori faceva freddo e non bastava la giacca

E i problemi con quello che ti spacca la faccia

E lo capisci in fretta come gira la piazza

E finisci a 50 coi debiti e la pancia

Mo’ pasta coi ricci, lei coi capelli lisci

Con troppi gioielli addosso come fossero finti

Ho comprato casa a mamma dopo il secondo disco

Le ho detto, non andrai più a pulire a casa dei ricchi.

Famoso di Sfera Ebbasta: il video