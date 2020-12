Head & Heart di Joel Corry x MNEK: testo, traduzione e video

Head & Heart di Joel Corry x MNEK è stato pubblicato come singolo il 3 luglio 2020 e ha raggiunto il numero uno della UK Singles Chart nel luglio 2020, diventando la prima in classifica sia per Corry che per MNEK nel loro paese natale. La canzone è entrata anche nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Head & Heart di Joel Corry x MNEK: il testo

[Intro]Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dumBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum [Verse 1]Oh my god, oh my god, this feeling’s just begunSaying things?I’ve?never said, doing?things I’ve never doneOh my god,?oh my god, when I see you I should runBut I’m frozen in motion and my head tells me to stop(Tells me to stop) [Pre-Chorus]Feeling feelings I feel about usTry to fight it, but it’s never enoughMy heart is certain it’s more than a crush‘Cause I’m frozen in motion and my head tells me to stop [Chorus]But my heart goesBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dumBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum‘Cause my heart goesBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dumBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum [Verse 2]Oooh, oh my god, oh my god, can’t believe what I’ve becomeI’m thinking things I shouldn’t think, singing songs I’ve never sungOh my god, oh my god, when I see you I should runBut I’m frozen in motion and my head tells me to stop(Tells me to stop) [Pre-Chorus]Feeling feelings I feel about usTry to fight it, but it’s never enough (‘Cause my heart)My heart is certain it’s more than a crush‘Cause I’m frozen in motion and my head tells me to stop [Chorus]But my heart goesBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dumBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum‘Cause my heart goesBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum (Mmm)Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

But my heart goes

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

‘Cause my heart goes

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Head & Heart di Joel Corry x MNEK: la traduzione

[Bridge]My head and my heartMy head and my heartI can’t tell them apartMy head tells me to run, but I can’t[Chorus]‘Cause my heart goesBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum (Oh-oh-ooh)Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum‘Cause my heart goesBa-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum (My heart goes)Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum (Oh-ooh) [Outro]Oh my god, oh my god, this feeling’s just begunSaying things I’ve never said, doing things I’ve never doneOh my god, oh my god, when I see you I should runBut I’m frozen in motion and my head tells me to stopBut my heart goes.

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Oh mio dio, oh mio dio, questa sensazione è appena iniziata

Di dire cose che non ho mai detto, fare cose che non ho mai fatto

Oh mio dio, oh mio dio, quando ti vedo dovrei correre

Ma sono bloccato in movimento e la mia testa mi dice di fermarmi (Mi dice di smetterla)

Provando sentimenti che provo per noi

Prova a combatterlo, ma non è mai abbastanza

Il mio cuore è certo che sia più di una cotta

Perché sono immobile e la mia testa mi dice di fermarmi

Ma il mio cuore va

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Perché il mio cuore va

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Oooh, oh mio dio, oh mio dio, non posso credere a quello che sono diventato

Sto pensando cose che non dovrei pensare, cantando canzoni che non ho mai cantato

Oh mio dio, oh mio dio, quando ti vedo dovrei correre

Ma sono bloccato in movimento e la mia testa mi dice di fermarmi (Mi dice di smetterla)

Provando sentimenti che provo per noi

Prova a combatterlo, ma non è mai abbastanza

Il mio cuore è certo che sia più di una cotta

Perché sono immobile e la mia testa mi dice di fermarmi

Ma il mio cuore va

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Perché il mio cuore va

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Ma il mio cuore va

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Perché il mio cuore va

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

La mia testa e il mio cuore

La mia testa e il mio cuore

Non riesco a distinguerli

La mia testa mi dice di correre, ma non posso

Perché il mio cuore va

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum (Oh-oh-ooh)

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Perché il mio cuore va

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum (Il mio cuore va)

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum (Oh-ooh)

Oh mio dio, oh mio dio, questa sensazione è appena iniziata

Di dire cose che non ho mai detto, fare cose che non ho mai fatto

Oh mio dio, oh mio dio, quando ti vedo dovrei correre

Ma sono bloccato in movimento e la mia testa mi dice di fermarmi

Ma il mio cuore va.

Head & Heart di Joel Corry x MNEK: il video