I’m an alcoholic di L’Aura: testo, traduzione e video

I’m an alcoholic è il nuovo singolo della cantante bresciana L’Aura, all’anagrafe Laura Abela. Il brano anticipa la pubblicazione dell’album intitolato Il contrario dell’amore, un concept album ispirato alla musica degli anni ’60, ’70 e ’90. L’Aura ha presentato così il suo nuovo brano: “Si può essere dipendenti da molte cose: dallo zucchero, dall’alcool, ma anche dall’amore. Queste sono fra le dipendenze più dolci e devastanti che conosciamo. I’m An Alcoholic è la voce di una donna che crede di controllare la propria dipendenza, senza capire che è la dipendenza a controllare lei”. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone!

I’m an alcoholic di L’Aura: il testo

Sittin’ and sippin’ and trippin’

I’m loving the ticking and clicking of watches

And watching the clutches of chickens

Choking the flipping of bodies, so sick

And repeating to myself

I’m quitting this dangerous living

I’m quitting!

I’m quitting!

There’s no way out of here

There’s no way out of here

Who told you that

There is a way out of here

There is a way out of here

You look better right now

Two hundred feet underground

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh…

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh…

The Devil has taken my token and thought it was broken

He took it to Brooklyn, where mama was cooking

And daddy provoking and shouting obscenities

Surely his gravity can’t be depravity

‘Cause we’re just quitting

I’m quitting

He’s quitting

There’s no way out of here

There’s no way out of here

Who told you that

There is a way out of here

There is a way out of here

I’ll take care of you now

Two hundred feet underground

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh…

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh…

You think that you’re on your own way

But you’ll do what I say

I’m twisting shadows

Dancing in the moonshine

You’re bound to just obey

But you’ll be led astray

By your unrepentant superstition

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh…

(You’ll do what I say, you’ll do what I say)

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh…

(You’ll do what I say, you’ll do what I say)

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

(You’ll do what I say, you’ll do what I say)

I’m an alcoholic

I’m an addict, but sporadic

(You’ll do what I say, you’ll do what I say)

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh…

(You’ll do what I say, you’ll do what I say)

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh…

(You’ll do what I say, you’ll do what I say).

I’m an alcoholic di L’Aura: la traduzione

Seduta, sorseggiando e agitando

Sto amando il ticchettio e il clic degli orologi

E guardo le grinfie dei polli

Soffocare la maledizione dei corpi, così malati

E ripetendo a me stessa

Sto abbandonando questa vita spericolata

Sto smettendo!

Sto smettendo!

Non c’è modo di uscire da qui

Non c’è modo di uscire da qui

Chi vi ha detto che

C’è una via d’uscita da qui

C’è una via d’uscita da qui

Ora stai meglio

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Oh, oh … Oh, oh … Oh, oh …

Oh, oh … Oh, oh … Oh, oh …

Il diavolo ha preso il mio gettone e ha pensato fosse rotto

Lo portò a Brooklyn, dove la mamma stava cucinando

E papà provocando e urlando oscenità

Sicuramente la sua gravità non può essere depravazione

Perché stiamo smettendo

Sto smettendo

Sta smettendo

Non c’è modo di uscire da qui

Non c’è modo di uscire da qui

Chi vi ha detto che

C’è una via d’uscita da qui

C’è una via d’uscita da qui

Ora mi prenderò cura di te

Duecento metri di metropolitana

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Oh, oh … Oh, oh … Oh, oh …

Oh, oh … Oh, oh … Oh, oh …

Pensi di poter andare avanti per la tua strada

Ma farai ciò che ti dirò

Sto manipolando le ombre

Ballando al chiaro di luna

Sei tenuto solo ad obbedire

Ma potrai farti influenzare

Dalla tua ostinata superstizione

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh….

(Farai ciò che ti dirò, farai ciò che ti dirò)

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh….

(Farai ciò che ti dirò, farai ciò che ti dirò)

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

(Farai ciò che ti dirò, farai ciò che ti dirò)

Sono un alcolista

Sono un tossicodipendente, ma occasionale

(Farai ciò che ti dirò, farai ciò che ti dirò)

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh….

(Farai ciò che ti dirò, farai ciò che ti dirò)

Oh, oh… Oh, oh… Oh, oh….

(Farai ciò che ti dirò, farai ciò che ti dirò).

I’m an alcoholic di L’Aura: il video