Non caderci mai più dei Thegiornalisti: testo e audio

Non caderci mai più è il nuovo singolo del gruppo musicale pop rock romano dei Thegiornalisti. La band musicale italiana, composta da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, sta vivendo un periodo di grande successo e popolarità. I Thegiornalisti e Fabri Fibra hanno lanciato Pamplona, una delle tracce dell’album Fenomeno del rapper di Senigallia, che è una delle canzoni tormentone dell’estate italiana. Ora però non vi faccio perdere altro tempo! Ecco il testo e l’audio della nuova canzone dei Thegiornalisti.

Non caderci mai più dei Thegiornalisti: il testo

Non mischiare la tua carne con me

perché non sai neanche nuotare

sei troppo pura e delicata per uno come me

prometti di non cadere

Non raccontare agli amici

che ci siamo visti a casa per un caffé

tanto non bevo il caffé

non raccontare del vino

che è troppo pericoloso lo sai meglio di me

e fa fare cose bellissime

Non caderci mai più

non caderci mai più

non caderci mai più

non caderci mai più

non caderci mai più

non cadere nella braccia che abbiamo appena attraversato

non caderci mai più

non caderci mai più

non cadere nella notte se te l’hanno sconsigliato

non caderci mai più

non caderci mai più.

Non caderci mai più dei Thegiornalisti: l’audio