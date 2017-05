Ponteme di Jenn Morel: testo e video ufficiale

Ponteme è il nuovo singolo della rapper e cantante di origini domenicane Jenn Morel. Ecco il testo e il video ufficiale di Ponteme.

Ponteme di Jenn Morel: il testo

Buena

Vaina!

Woah e’to comenzó

E’to es una vaina que me huele cocoro

Prendan lo motore no vamo en lo motocro

Toda la morena andan bucando to lo pro

Maisena

Cuidao ta caliente y te quema

Si el ritmo you feel it dale sigue la cadena

Tengo lo que piden

Tengo toa’ la cosa buena

Tengo tengo lo que piden tengo toa’ la cosa buena

Así e que pónteme pónteme pónteme en plena

Pon ponteme pónteme pónteme en plena

Pónteme pónteme pónteme en plena

Muévete ese cuerpo alegría macarena

(Ahhh haa)

Muévete ese cuerpo alegría macarena

Sonando como omega

Tamo ratata

Tamo aquí en abuso mega

Dandole pata

E’ como el ritmo se le pega

E’to es amenudo

Dime si le llega-llega

Vamo pasando por el oxidente

Quédate pendiente

Te vo’a lavar la mente

Tengo palabras que suenan inteligente

No te me haga alante ‘e la gente

Woa

Y dale con tó

Woa

Y dale con tó

Woa-woa

Y dale con tó

Pónteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Pon ponteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Pónteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Muévete ese cuerpo alegría macarena

(Ahhh haa) (y digo)

Muevete ese cuerpo alegria macarena

Yo, yo fui la que se graduó

El que fue en contra de mi

Ya falló-falló

Siente el palo que se dio

Mucha duraron para sentir la attracion

Tengo una nota que mata yo soy el terror

Tu notas que en pocas yo soy la mejor

Yo me hago la loca pero la vision

Tú deveras no entiende que esta fue la misión

Falló (y dale con tó)

Tú deveras no entiende que esta fue la misión

Eoo (y dale con tó)

Tú deveras no entiende que esta fue la misión

Jenn- jenn morel in the house one more time

(Y digo)

Pónteme pónteme pónteme en plena

Pon ponteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Pónteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Muévete ese cuerpo alegría macarena

Ey, y dice ooh- me pase, ayyy me pase

Ey, y dice ooh- me pase, ayyy me pase

Ey, y dice ooh- me pase, ayyy me pase

Ey, y dice ooh- me pase, ayyy me pase

Hahahaha

Ustedes creian que esto era en

Y dale tengo el boom.

Ponteme di Jenn Morel: il video ufficiale