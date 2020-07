Un’altra estate di Diodato: testo e video ufficiale della canzone

Un’altra estate di Diodato è già disponibile dal 22 maggio 2020. Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 ha così descritto il suo nuovo singolo: “Una delle cose ad avermi impressionato e incuriosito di più in questo periodo di lockdown è stato ciò che mostrava la mia finestra. Costretto a rimanere in casa, ho lasciato vagare lo sguardo sul paesaggio cittadino che quello spiraglio dipingeva. Ho visto gli ultimi giorni d’inverno raccontare già la primavera che sarebbe arrivata, mentre nei nostri cuori rimaneva un freddo doloroso, un gelo che ancora ora fatica a sciogliersi”.

Diodato – Foto: Facebook

Diodato ha poi proseguito: “La natura andava avanti, nonostante la nostra assenza e proprio grazie ad essa riconquistava i suoi spazi, i suoi profumi. Una primavera potente e insieme immobile sembrava volerci incoraggiare, quasi stuzzicare in modo crudele o forse solo indicarci la via per tornare con una consapevolezza diversa. Ho aperto la mia finestra a Milano e ho sentito il profumo del mare. Sono gli scherzi che fa il desiderio di tornare a vivere. Arrivare su una spiaggia e ritrovarsi davanti quella distesa misteriosa e potente, densa terra di confine che ti insegna a respirare e a confrontarti con la libertà”.

Per poi concludere: “Nei miei occhi chiusi, ho mosso i primi passi verso di lei, fino ad arrivare pian piano a farmi avvolgere dal suo infinito abbraccio. Ho scaldato il mio corpo con movimenti lenti ma sempre più costanti, puntando all’orizzonte, perché in fondo io, a quell’orizzonte, ci credo ancora”.

Questo nuovo brano arriva dopo il successo di “Fai Rumore”, che ha superato i 60 milioni tra streaming e visualizzazioni ed è certificato disco di Platino, è scritto interamente da Diodato e prodotto da Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale, nonché vincitore di un Grammy Award nel 2015. La scrittura del singolo è iniziata in lockdown e la produzione è avvenuta in modalità “Fase 2” al 100%, a distanza, tra Milano e Roma, con i musicisti connessi tra loro grazie a tutte le piattaforme tecnologiche possibili.

Un’altra estate di Diodato: il testo

Un’altra estate di Diodato: il video

Redazione-iGossip

[Strofa 1]Lo vedi? Arriva un’altra estateLo so, non ci credevi piùChe è stato buio l’inverno, troppo?duro,?un infernoÈ così?immobile la primavera [Pre-Ritornello2]Ma tu ora dove?sei?Dimmi dove seiChe oggi ti porto via [Ritornello3]E ce ne andiamo al mareChissà che effetto fa (Chissà che effetto fa)Vediamo se questo tempo ci rincuoraSe questa estate ci consola [Strofa 2]Lo vedi, amico? Arriva un’altra estateE ormai chi ci credeva piùChe è stato duro l’inferno ma non scaldava l’invernoHai pianto troppo questa primavera [Pre-Ritornello2]Ma tu ora dove sei?Dimmi dove seiChe oggi se vuoi ti porto via [Ritornello3]E ce ne andiamo al mareChissà che effetto fa (Chissà che effetto fa)Vediamo se questo tempo ci rincuoraSe questa estate ci consola [Bridge6]E nuoteremo con il cuore in gola fino all’orizzontePerché in fondo noi in quell’orizzonte ci crediamo ancoraCi crediamo ancoraTu ci credi? (Tu ci credi, Tu ci credi? Tu ci credi?)Io ci credo ancora [Outro7]E ce ne andiamo al mareChissà che effetto fa (Lo vedi? Arriva una tempesta)E ce ne andiamo al mareChissà che effetto fa (Che poi magari ci consola).