You can be dei Planet Funk: testo, traduzione e video ufficiale

You can be dei Planet Funk anticipa l’attesissimo album, previsto per la fine dell’anno. Dan Black ha descritto così il brano: “Ho scritto questa canzone dopo aver visto mio figlio subire atti di bullismo per la sola colpa di essere, come suo padre, un po’ diverso. È straziante vedere come la società cerchi di condizionare i ragazzi, così giovani e speciali, affinché diventino normali. Dentro di loro, invece, hanno delle costellazioni in attesa di essere scoperte. Questo singolo è un po’ più innocente rispetto ad altre canzoni dei Planet Funk che abbiamo fatto insieme in passato”. Alex Neri ha aggiunto: “You can be è un vero e proprio inno alla vita, alla scoperta di se stessi e delle proprie passioni. Un inno a un utilizzo sano della tecnologia che ci circonda. Mi piace l’idea che i ragazzi possano ballare e divertirsi sulle note di una canzone così piena di sentimenti e di emozioni vere”. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale del brano.

You can be dei Planet Funk: il testo

You can be

you can be yourself

just look at me

me and no one else

there’s a galaxy I see

in your eyes

you can be

you can be yourself

just look at me

me and no one else

there’s a galaxy I see

in your eyes

if you need me I will be

by your side

by your side

just move on through

you’ve got all you need

just move on through

you’ve got all you need

you can be

you can be yourself

just look at me

me and no one else

there’s a galaxy I see

in your eyes

in your eyes

you can be

you can be yourself

just look at me

me and no one else

there’s a galaxy I see

in your eyes

if you need me I will be

by your side

you can be.

You can be dei Planet Funk: la traduzione

Tu puoi essere

Puoi essere te stesso

Basta guardarmi

Me e nessun altro

C’è una galassia che vedo

Nei tuoi occhi

Tu puoi essere

Puoi essere te stesso

Basta guardarmi

Me e nessun altro

C’è una galassia che vedo

Nei tuoi occhi

Se hai bisogni di me sarò

Dalla tua parte

Dalla tua parte

Tu puoi essere

Puoi essere te stesso

Basta guardarmi

C’è una galassia che vedo

Nei tuoi occhi

Nei tuoi occhi

Tu puoi essere

Puoi essere te stesso

Basta guardarmi

Me e nessun altro

C’è una galassia che vedo

Nei tuoi occhi

Se hai bisogno di me sarò

Dalla tua parte

Tu puoi essere.

You can be dei Planet Funk: il video ufficiale