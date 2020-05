The Bitter Truth è il nuovo album degli Evanescence. La notizia è stata annunciata dal gruppo musicale mediante un post sui social. Amy Lee & Co. hanno rilasciato The Bitter Truth con un nuovo singolo initolato “Wasted On You”.

Il gruppo musicale gothic rock statunitense, formatosi a Little Rock nel 1995, ha annunciato qualche settimana fa sui social: “Vi abbiamo promesso un nuovo album nel 2020 e non lasceremo che nulla ci fermi. Siamo orgogliosi di iniziare a condividere il nostro nuovo album THE BITTER TRUTH con voi, un pezzo alla volta, iniziando con la nostra prima canzone Wasted On You il prossimo venerdì! Sceglieremo 50 persone che pre-salveranno per ricevere il primo ascolto di Wasted On You durante una chiamata Zoom con Amy Lee il prossimo giovedì!”.

Discografia degli Evanescence



Album in studio

2003 – Fallen

2006 – The Open Door

2011 – Evanescence

2017 – Synthesis

2020 – The Bitter Truth



Album dal vivo

2004 – Anywhere but Home

2018 – Synthesis Live



Raccolte

2016 – Lost Whispers

2017 – The Ultimate Collection

Tournée

2003/04 – Fallen Tour

2006/07 – The Open Door Tour

2007 – Family Values Tour

2007 – Winter Tour

2011/12 – Evanescence Tour

2016 – Fall Tour

2017 – Evanescence in Concert

2017/18 – Synthesis Tour

2019 – Evanescence Live

2020 – Worlds Collide Tour