Honolulu è il nuovo singolo di Chiara Galiazzo: il significato della canzone

Honolulu è il nuovo singolo di Chiara Galiazzo. La nuova canzone della vincitrice della sesta edizione del talent show X Factor è disponibile dal 17 aprile scorso. Chiara ha presentato e ha spiegato il significato del suo nuovo brano.

Chiara ha esordito così: “Il mio viaggio è iniziato un bel po’ di tempo fa, talmente tanto tempo fa che spesso mi sono dovuta ricordare i presupposti da cui ero partita. Ho iniziato volendo fare le cose grandi in piccolo, poi sono successe tante cose, talmente tante che questo alla fine non si è rivelato solo un viaggio, ma quello che le persone chiamano percorso: quell’insieme di avvenimenti esterni ed interni ad ognuno di noi che ci cambiano e toccano luoghi che si trovano sulle mappe ma non solo, descrivono anche emozioni profonde che ognuno di noi prova in diverse fasi della propria vita”.

La cantante ha poi proseguito: “Sicuramente non avrei mai immaginato che questo lungo viaggio avrebbe toccato anche questo periodo così strano, talmente particolare che lo capiremo davvero solo quando lo potremo vedere da lontano quando tutto sarà passato. Mi sono chiesta se avesse senso continuare a viaggiare anche ora e ho capito che la risposta era sicuramente sì. Viaggiare con la mente, quando non hai altri mezzi per farlo, è bellissimo e terapeutico. Per questo motivo ho deciso di ripercorrere tutte le tappe del mio percorso e condividerle con voi che mi seguite da tanto, raccontandovi passo dopo passo tutto quello che accade quando si fa un disco, che tanto assomiglia a un viaggio ma senza dover prendere l’aereo”.

Per poi concludere: “Viaggeremo tanto nelle prossime settimane, preparate le vostre valigie e i vostri sogni perché venerdì atterriamo a Honolulu”.