Tommaso Paradiso rinvia tour e album da solista al 2021

Tommaso Paradiso ha deciso di rinviare il tour e l’album da solista al 2021. L’ex leader dei Thegiornalisti ha annunciato la notizia qualche settimana fa. La diffusione della pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio le economie di tutto il mondo e tutti i settori, ha causato danni irreversibili anche al mondo della musica.

Il famoso e popolare cantautore ha spiegato ai suoi fan: “Il tour non si farà più ad ottobre, ma sarà spostato in primavera. Così come il disco. Doveva uscire a settembre ma non uscirà più a settembre: anche il disco arriverà in primavera”.

Paradiso ha deciso di prendersi del tempo, rinviare i progetti al 2021, con la pubblicazione del disco e i concerti, in un momento storico più adatto.

Nei mesi scorsi, Paradiso ha rilasciato tre singoli che saranno inclusi nel nuovo lavoro: Non avere paura, I nostri anni e Ma lo vuoi capire?

Il Sulle Nuvole Tour doveva partire a primavera 2021 con la prima data al Palazzo dello Sport a Roma.