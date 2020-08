Chiaro è il nuovo singolo di Mosè COV (vero nome Mussie Tesfay) prodotto dal collettivo 47Milano. Il brano arriva poco dopo la pubblicazione di “Stai zitto” featuring Young Rame e Cromo ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

In questo nuovo brano, l’artista milanese di origini eritree cresciuto nelle case popolari di Maciachini racconta la storia di due amici destinati a prendere due strade diverse per poi rincontrarsi. Il legame rimane intatto e i due amici si danno man forte per sistemare la loro vita, passando – come dice la canzone – “dalle spalle al muro alle spalle coperte”. In “Chiaro” Mosè COV cita Francisco Goya, ricordando le sue opere più cupe passate alla storia come Las Pinturas Negras (“Le Pitture Nere”), perché, scrivendo il pezzo, ha pensato che tornare indietro sui propri passi sarebbe come morire e questo potrebbe essere ritratto alla perfezione dal pittore spagnolo.

“A volte l’umiltà – racconta Mosè COV – frega i buoni, mi basta vedere i miei per capirlo subito. Quando vuoi qualcosa, dillo chiaramente prima a te stesso che a gli altri perché il diritto a vivere non si mendica ma si prende. Pensavo a questo mentre scrivevo ’Chiaro’ e oggi ho allontanato la confusione e le insicurezze per fare posto ai miei obbiettivi”.

La produzione musicale del brano è di 47Milano, collettivo con cui Mosè COV collabora da fine 2018.