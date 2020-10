Top Boy è il nuovo singolo di Jamil: il video ufficiale

Top Boy è il nuovo singolo di Jamil estratto dal suo nuovo album. L’intro dell’album parte subito con toni accesi. Nel ritornello il giovane rapper italiano di origini iraniane si rivolge a chi in passato lo ha preso in giro dicendo che pesava solo 30 kg, quasi a voler intendere che non fosse abbastanza grosso per poter essere preso sul serio.

Top boy di Jamil: il video ufficiale

La discografia di Jamil

Album in studio

2014 – Il Nirvana

2014 – Del padre del figlio

2018 – Most Hated

2020 – Rap is Back



Mixtape

2012 – Black Book Mixtape

2016 – Black Book 2



Singoli

2016 – Scarpe da pusher

2016 – Sweet Dreams 2

2017 – Mike Tyson

2017 – Calcio di strada

2017 – Quando guardo giù

2018 – Nuovo Inoki

2018 – Trap baida

2018 – Ko

2019 – No Racism

2019 – Da solo

2020 – Come me (feat. Nayt)

2020 – Vengo dalla strada

2020 – Rap is Back