O male è il terzo singolo del nuovo album Femmena di Livio Cori, che si sta svelando al pubblico brano dopo brano, con l’uscita di un nuovo singolo ogni due settimane. Nella canzone è ospite Giaime, rapper che Livio Cori ha conosciuto a Milano circa due anni fa e con cui è nata un’amicizia.

Su una produzione musicale tropical-R’n’B, in “O male” Livio Cori fonde i due stili canori che hanno dato un’impronta unica al suo: la melodia, infatti, da una parte si rifà al grande repertorio napoletano e dall’altra alla black music. Dopo la sua strofa, tocca al rap contemporaneo di Giaime che contribuisce a raccontare la storia, dal punto di vista maschile, di una donna che cerca rifugio in un amante perché ha una relazione “ufficiale” molto tormentata a cui, però, non riesce a mettere fine. Così, l’amante vive in maniera negativa questo rapporto “clandestino” e, nonostante sia affascinato dalla donna, la definisce “il male”.

Nei brani di “Femmena”, Livio Cori esplora i suoi rapporti con le figure femminili che lo hanno segnato (specialmente nell’ultimo anno) esprimendo sentimenti sia positivi che negativi ma sempre con consapevolezza, considerazione e rispetto.

La produzione musicale di questo e degli altri brani dell’album è curata da Livio Cori insieme al chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway: i due hanno lavorato a stretto contatto durante l’emergenza sanitaria di questi mesi, trovando un’intesa che è cresciuta sempre di più, tanto da portarli a chiudere questo nuovo disco che ha testi sia in napoletano che in italiano e vari ospiti di rilievo.

O male di Livio Cori: il video ufficiale