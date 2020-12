Tour 2021 di Sfera Ebbasta: le date dei concerti

Tour 2021 di Sfera Ebbasta: tutte le date dei concerti del famoso e popolare 27enne rapper Gionata Boschetti. Alcuni giorni fa ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo Famoso, che giunge due anni dopo la pubblicazione di Rockstar. Per questo disco ha collaborato con Future, J Balvin, Offset, Steve Aoki, 7 Ari, Lil Mosey, Marracash e Gué Pequeno.

Dopo aver già annunciato due concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano), nel giorno dell’uscita di Famoso, l’idolo di teenager e giovani italiani ha voluto rendere note tutte le date del suo nuovo tour. I biglietti per tutte le date del tour del trapper sono già disponibili sul circuito TicketOne, sia nei punti vendita sparsi per tutto il territorio italiano che su internet, e anche via call center.

Tour 2021 di Sfera Ebbasta: tutte le date

– 11 settembre all’RDS Stadium di Rimini

– 13 settembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 14 settembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 20 settembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

– 21 settembre al Pala Alpitour di Torino

– 24 settembre al Mandela Forum di Firenze

– 28 settembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 2 ottobre al PalaSele di Eboli (Salerno)

La discografia di Sfera Ebbasta

2015 – XDVR (con Charlie Charles)

2016 – Sfera Ebbasta

2018 – Rockstar

2020 – Famoso