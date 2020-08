Tour 2021 negli stadi di Ultimo: le date dei concerti

Tour 2021 negli stadi di Ultimo: ecco tutte le date aggiornate dei concerti del famoso e apprezzato cantante rock italiano. I concerti del bravissimo artista sono stati tutti posticipati all’anno prossimo a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 e delle relative disposizioni adottate dal Governo Conte. Qualche giorno fa sono state rese note anche le date dei concerti che il cantautore romano terrà in Sicilia.

I due concerti siciliani si terranno a Catania presso lo Stadio Cibali il 12 e il 13 luglio 2021. I possessori del biglietto per la data di Messina avranno la possibilità di riconvertire il loro biglietto per uno dei due concerti di Catania. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Vivo Concerti.

Tour 2021 negli stadi di Ultimo: tutte le date

Venerdì 4 giugno 2021 – Bibione – Stadio Comunale – DATA ZERO

Martedì 8 giugno 2021 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

Sabato 12 giugno 2021 – Napoli – Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 13 giugno 2021 – Napoli – Stadio San Paolo

Mercoledì 16 giugno 2021 – Firenze – Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Giovedì 17 giugno 2021 – Firenze – Stadio Artemio Franchi

Lunedì 21 giugno 2021 – Modena – Stadio Alberto Braglia

Venerdì 25 giugno 2021 – Ancona – Stadio del Conero

Martedì 29 giugno 2021 – Pescara – Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Venerdì 2 luglio 2021 – Milano – Stadio San Siro

Sabato 3 luglio 2021 – Milano – Stadio San Siro – SOLD OUT

Giovedì 8 luglio 2021 – Bari – Stadio San Nicola

Lunedì 12 luglio 2021 – Catania – Stadio Cibali – NUOVA LOCATION

Martedì 13 luglio 2021 – Catania – Stadio Cibali – NUOVA LOCATION

Domenica 18 luglio 2021 – Roma – Circo Massimo – SOLD OUT