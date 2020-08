Rihanna lavora al nuovo album e galvanizza i fan: “Non rimarrete delusi”

Rihanna sta lavorando al suo nuovo album e ha galvanizzato i suoi numerosi fan con dichiarazioni esplosive ed entusiasmanti. La celebre, influente e amatissima popstar barbadiana sta per tornare a distanza di 4 anni con un nuovo disco.

Rihanna – Foto: Facebook

La sensuale cantante ha rassicurato i fan che “non saranno delusi” quando farà uscire nuovi brani, ma rifiuta semplicemente di pubblicare musica solamente perché “la gente sta aspettando”.

Riri ha infatti annunciato: “Lavoro sempre sulla musica e quando sarò pronta a metterlo nel modo in cui mi sento, verrà fuori. E non rimarrete delusi quando accadrà. Non lo rilascerò solo perché la gente sta aspettando. Ci è voluto tanto tempo, ne varrò la pena”.

Alla domanda su cosa pensa quando riflette sulla sua carriera, ha detto a Entertainment Tonight: “Sono vecchia di 10, 15 anni. Pensavo fosse passato solo qualche anno, ora è invece un decennio in più. Questo è quello che penso! Ma sono anche molto grata di essere ancora qui e di essere in grado di espandermi in altre iniziative. Sono grata. È stato divertente e non posso nemmeno lamentarmi”.

I fan attendono questo nuovo album con trepidazione.