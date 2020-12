Traccia 01 è il nuovo singolo di Maruego. Il brano, con la produzione musicale di Slem Beatz, rappresenta il dualismo dell’artista: fin dagli esordi, la musica di Maruego, infatti, è stata caratterizzata da una forte spiritualità e in “Traccia 01” c’è la ricerca di un equilibrio tra le parti oscure e quelle luminose del suo percorso artistico e non solo.

Il successo tormentato, la volontà di farsi da parte per un po’ di tempo e, successivamente, quella di tornare alla musica; il suo rapporto con Dio e quello con il diavolo: sembra che in questa nuova fase, l’artista di Berrechid abbia preso confidenza anche con le proprie debolezze e sia pronto a farci i conti per completare la sua evoluzione e fortificare la sua corazza. Da questa presa di coscienza nasce “Traccia 01”.

Maruego, come è solito fare, in questo singolo esplora nuove sonorità e le amalgama alla perfezione con quelle che gli sono sempre appartenute. Il testo sottolinea la rottura con un certo tipo di passato e rivela una serie di aneddoti emblematici di vita vissuta. Insomma, in “Traccia 01” l’artista fa pace con i suoi demoni e, forse, anche con Dio.

Traccia 01 di Maruego: l’audio