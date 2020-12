Evermore è il secondo e nuovo album del 2020 di Taylor Swift

Evermore è il secondo e nuovo album del 2020 della celebre, amatissima e influente cantautrice e compositrice americana Taylor Swift. La diva della musica internazionale ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo progetto discografico ai suoi fan sui social.

Taylor ha infatti dichiarato: “Sono felice di dirvi che il mio nono album in studio, nonché il disco gemello di folklore, uscirà stasera a mezzanotte. Si chiama evermore. Per dirla chiaramente, non potevamo smettere di scrivere canzoni”.

La popolare e stimata artista americana ha poi proseguito: “Per provare a metterlo in modo più poetico, sembra che fossimo ai margini dei boschi folcloristici e avessimo una scelta: voltarci e tornare indietro o viaggiare ulteriormente nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di andare più a fondo. Non l’ho mai fatto prima. In passato ho sempre trattato gli album come epoche una tantum e sono passata alla pianificazione del prossimo dopo che un album è stato pubblicato”.

Per poi aggiungere: “C’era qualcosa di diverso in folklore. Nel farlo, mi sono sentita meno come se stessi partendo e più come se stessi tornando. Ho amato l’evasione che ho trovato in questi racconti immaginari / non immaginari. Ho adorato il modo in cui avete accolto con favore i paesaggi onirici, le tragedie e le storie epiche di amore perduto e ritrovato nelle tue vite. Quindi ho continuato a scriverle”.

Ha poi concluso: “E ho adorato creare queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB e Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche accolto alcuni nuovi (e di vecchia data) amici al nostro tavolo da cucina musicale…”.

Evermore di Taylor Swift: la tracklist dell’album

willow

champagne problems

gold rush

‘tis the damn season

tolerate it

no body, no crime (feat. Haim)

happiness

dorothea

coney island (feat. The National)

ivy

cowboy like me

long story short

marjorie

closure

evermore (feat. Bon Iver)

right where you left me (bonus track)

it’s time to go (bonus track)