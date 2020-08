Vasco Rossi annuncia il suo nuovo album: “Ci sto lavorando da un po’, uscirà nel 2021”

Vasco Rossi ha annunciato il suo nuovo album che sarà disponibile a partire dal prossimo anno. Ha annunciato che sta lavorando da un bel po’. Come tutti i suoi colleghi, anche il celebre e amatissimo rocker ha posticipato la pubblicazione del suo nuovo progetto discografico al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria nazionale e internazionale provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus.

In una recente intervista rilasciata a Robinson, l’inserto culturale del quotidiano La Repubblica, il Blasco ha spiegato: “Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. Evviva!” (ride e si alza allargando le braccia). Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?”.

Il rilascio del nuovo disco dovrebbe avvenire nel 2021, presumibilmente prima del tour in programma l’estate prossima: “Adesso non ti dico quanti pezzi ci saranno perché voglio tenere tutto ancora un po’ così… segreto! Però c’è il pezzo che sta maturando in questo momento che credo farà piacere a quelli che mi seguono. Insomma, per quest’altro anno che viene ci sarà sicuramente un nuovo album”.