Vera Pelle è il nuovo album di Nex Cassel: la tracklist

Vera Pelle è il nuovo album di Nex Cassel, anticipato dai singoli “Tiro Da Tre” feat. Quentin40 e “Ne Voglio Ancora”. Il disco è già disponibile da venerdì 8 gennaio 2021 per RP Music ent con distribuzione Believe. Ben 13 tracce rap con la produzione musicale di St. Luca Spenish e i featuring di Izi, Nitro, DrefGold, Dani Faiv e Quentin40 che danno vita a 5 collaborazioni inedite.

In tre tracce St. Luca Spenish si è avvalso del contributo di altrettanti producer: Daves The Kid, Stabber e Dr. Cream.

Vera Pelle di Nex Cassel: la tracklist dell’album

01 Giudice E Giuria

02 Serata Lunga

03 Cose Nostre feat. Dani Faiv

04 Ne Voglio Ancora

05 Tutto Passa feat. DrefGold (CO-PROD. Daves The Kid)

06 Vita In Tuta

07 Slow Food feat. Nitro (CO-PROD. Stabber)

08 Ottagono feat. Izi

09 Colla

10 Jesolo

11 Tiro Da Tre feat. Quentin40 (CO-PROD. Dr Cream)

12 Polizia

13 Fino A Giù

Chi è Vera Pelle? Biografia e carriera dell’artista

Il rapper di origine veneta è attivo nella scena hip hop dagli anni ’90, esordisce da solista con “Come Dio Comanda” (2013) – inciso per una delle etichette di punta della scena hip hop italiana, Unlimited Struggle – e dopo varie collaborazioni di prestigio, sia in studio sia dal vivo, con vari nomi forti delll’hip hop italiano e con stili diversi (da Fedez ai Club Dogo passando per Noyz Narcos, Night Skinny, Inoki, Gemitaiz, Baby K e tanti altri), nel 2016 torna con “Rapper Bianco”, la cui produzione musicale è firmata dal palermitano St. Luca Spenish, membro del collettivo Adriacosta – di cui Nex Cassel è fondatore.

Nel 2018 pubblica un joint album con Er Costa, rapper romano storico della capitale e nel 2019 dà vita a LO VE, progetto in duo con E-Green, che lo consacra all’interno della scena urban-underground con ottimi risultati di vendite (i vinili sono andati sold-out in pochissimo tempo). Nel 2020 firma con RP Music ent e, nell’autunno dello stesso, anno prima pubblica “Tiro Da Tre”, con il featuring di Quentin40, e poi “Ne Voglio Ancora”, primi singoli estratti dal suo nuovo album, “Vera Pelle”, realizzato ancora una volta insieme a St. Luca Spenish.