Vin Diesel è diventato cantante. Il celebre divo di Hollywood, produttore cinematografico e regista statunitense ha debuttato con la canzone Feel like I do, che è la prima canzone dell’etichetta discografica di Kygo, Palm Tree Records. Un pezzo tropical house che è perfetto da ascoltare con le palme che ondeggiano al vento.

Vin Diesel – Foto: Facebook

Diventato famoso alla fine degli anni Novanta per le sue apparizioni in diversi film hollywoodiani di successo tra cui Salvate il soldato Ryan (1998), Pitch Black (2000), xXx (2002) e soprattutto per la serie di film Fast and Furious, Vin Diesel è anche il fondatore della Tigon Studios, della One Race Films e della Racetrack Records. Molto presto riprenderà il ruolo di Dominic Toretto nel film Fast & Furious 9 – The Fast Saga in uscita il 2 aprile 2021.

Il 53enne attore, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore statunitense Vin Diesel, pseudonimo di Mark Vincent Sinclair III, ha dichiarato: “Kelly, sono così onorato di poter far debuttare la mia musica nel tuo spettacolo, perché tu, da quando hai vinto American Idol, da allora e fino ad oggi, in qualche modo hai mantenuto il tuo autenticità, sono fortunato che in un anno in cui sarei normalmente sul set di un film… ho un altro sbocco creativo“.

In realtà, questo non è il vero debutto di Vin Diesel nel mondo della musica: tempo fa, infatti, il divo di Hollywood ha partecipato al remix di “It Ain’t Me” con Selena Gomez, sempre prodotto da Kygo. Tempo fa, inoltre, l’attore ha dichiarato che sta lavorando a un vero e proprio album, dunque questa canzone potrebbe essere solo la prima della sua carriera come cantante.