Vita Vera – Mixtape, aspettando la Divina Commedia di Tedua: la tracklist dell’album

Vita Vera – Mixtape, aspettando la Divina Commedia di Tedua, all’anagrafe Mario Molinaro, è disponibile in download e streaming dal 12 giugno scorso e porta a termine la prima parte pubblicata il 5 giugno. A questo album hanno collaborato Massimo Pericolo, Madman, Gemitaiz, Tony Effe, e nuove leve come Paky, Shiva, Disme e Nebbia. Tra i produttori Chris Nolan, Nebbia e Shune. Precedentemente noto come Incubo o Duate, Tedua è uno dei componenti del Wild Bandana, collettivo musicale di cui fanno parte anche Izi, Vaz Tè e Ill Rave.

Vita Vera – Mixtape, aspettando la Divina Commedia di Tedua: la tracklist

1 – La Story Infinita feat. Massimo Pericolo

2 – Rari feat. Shiva e Paky

3 – Rap City feat. Gemitaiz e Madman

4 – Clone

5 – Pass feat. Tony Effe

6 – Amico

7 – Sailor Moon

8 – Figghiò feat. Disme, Nebbia

9 – 2 Pezzi

10 – Lo-Fi Tu

La discografia di Tedua

Da solista



Album in studio

2017 – Orange County California

2018 – Mowgli



Mixtape

2015 – Aspettando Orange County

2016 – Orange County Mixtape

2020 – Vita vera mixtape

2020 – Vita vera mixtape: Aspettando la Divina Commedia



EP

2014 – Medaglia d’oro (con Vaz Tè e Zero)



Singoli

2016 – Pugile

2017 – Bimbi (Charlie Charles feat. Izi, Rkomi, Sfera Ebbasta, Tedua & Ghali)

2017 – Wasabi 2.0

2017 – La legge del più forte

2018 – Burnout

2018 – Acqua (malpensandoti)

2018 – Fashion Week RMX

2018 – Vertigini

2019 – Che cazzo ridi (Fedez feat. Tedua & Trippie Redd)

2019 – Elisir

2020 – Colori (feat. Rkomi)



Con i Wild Bandana

2017 – Amici miei