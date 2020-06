Lady Antebellum cambia nome: la band diventa Lady A

Lady Antebellum cambia nome. La band country statunitense, formatasi nel 2006 a Nashville nel Tennessee e composta da Charles Kelley, Dave Haywood e Hillary Scott, diventa Lady A. La motivazione di questo importante cambio di nome è stata spiegata mediante un lungo post condiviso con i fan sui social.

Charles Kelley, Hillary Scott e Dave Haywood hanno affermato che quando la band si è formata 14 anni fa, non aveva preso in considerazione le associazioni prebelliche che appesantiscono questa parola, compresi i legami con la schiavitù.

La band ha scritto: “Siamo profondamente dispiaciuti per la ferita che questo ha causato e per chiunque si sia sentito insicuro, invisibile o non valutato. Provocare dolore non è mai stata l’intenzione dei nostri cuori, ma non cambia il fatto che effettivamente, ha fatto proprio questo. Quindi oggi parliamo e facciamo un cambiamento”.

Il gruppo ha anche ammesso un ritardo nel cambiare, scrivendo che questo è solo un passo nell’affrontare il razzismo sistemico: “Siamo impegnati ad esaminare il nostro impatto individuale e collettivo e ad apportare le modifiche necessarie per praticare l’antirazzismo. Continueremo a educare noi stessi, avremo conversazioni difficili e cercheremo le parti del nostro cuore che hanno bisogno di potatura – per crescere e diventare esseri umani migliori, vicini migliori”.

La discografia di Lady A



2008 – Lady Antebellum

2010 – Need You Now

2011 – Own the Night

2012 – On This Winter’s Night

2013 – Golden

2014 – 747

2017 – Heart Break

2019 – Ocean