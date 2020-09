VT2M è l’album d’esordio di Vaz Tè: la tracklist

VT2M è l’album d’esordio di Vaz Tè, che è già disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 4 settembre scorso. Il rapper genovese è membro della crew Wild Bandana, che lo scorso 20 agosto ha pubblicato il singolo inedito Benedetta, brano che vede la partecipazione di Izi. Nel recente passato si è fatto notare soprattutto con il mixtape d’esordio Singapore, il mixtape Medaglia d’Oro, realizzato insieme a Tedua, che, all’epoca, si faceva chiamare Duate, il singolo Live and Die in Palmaro, seguito dai due freestyle Chicken Point e Crisi dinastica, il mixtape Amici Miei, il primo progetto realizzato a Milano da Vaz Tè insieme a Bresh, Disme, Ill Rave, Nader Shah e Tedua, la traccia Wild Bandana, contenuta nell’album di Izi, Pizzicato, singolo certificato Disco di Platino, i singoli È finita, Glory Boy e Questo no e l’EP Waiting Room, il suo primo progetto realizzato in una major.

Per il suo primo album d’esordio, pubblicato su etichetta Dogozilla Empire/Sony Music, Vaz Tè ha collaborato, oltre che con Izi, anche con Tedua, Drefgold, Bresh, Sav12 e Peppe Soks.

L’album è composto da 10 tracce. I producer con i quali Vaz Tè ha lavorato sono Roofio, Chris Nolan, Evangelisti, Don Joe, David Ice, Janaz e Closelisten.

VT2M di Vaz Tè: la tracklist dell’album

Giotto Big Dog feat. Drefgold & Bresh Wsp Skillato Mowgli & Tarzan feat. Tedua Dos Santos Beckham feat. Sav12 Benedetta feat. Izi Risky Road feat. Peppe Soks S4TW