Vulesse è il quarto singolo dell’album Femmena di Livio Cori, che si sta svelando al pubblico con l’uscita, ogni due settimane, di un nuovo singolo in cui l’artista esplora i suoi rapporti con le figure femminili che lo hanno segnato (specialmente nell’ultimo anno) esprimendo sentimenti sia positivi che negativi ma sempre con consapevolezza, considerazione e rispetto.

“Vulesse” racconta due reazioni opposte alla fine di una relazione sentimentale: Livio Cori, da un punto di vista maschile, parla della difficoltà a superare la conclusione del rapporto e si chiede dove la ragazza trovi la forza per reagire e andare avanti come sta facendo. Il brano si concentra su questo sentimento di sofferenza e, nel contempo, di invidia per chi supera una storia d’amore con forza.

Ritmicamente, “Vulesse” è un pezzo con una forte impronta afro e con sonorità e melodie che, come nello stile che caratterizza l’artista, rievocano sia l’R’n’B sia la tradizione dei cantautori napoletani.



La produzione musicale di questo e degli altri brani dell’album è curata da Livio Cori insieme al chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway: i due hanno lavorato a stretto contatto durante la prima emergenza sanitaria trovando un’intesa che è cresciuta sempre di più, tanto da portarli a chiudere questo nuovo disco che ha testi sia in napoletano che in italiano e vari ospiti di rilievo.