Giro veloce è il nuovo EP di Vegas Jones, che è già disponibile dal 21 ottobre scorso. Vegas è riconosciuto come l’artista della nuova generazione hip hop che fonde meglio la tecnica del rap con gli elementi tipici della trap – è un cultore dell’evoluzione stilistica di entrambi -, Vegas Jones, dopo aver lanciato questa estate i singoli “12-0 PM” e “Plug”, torna con un EP che, sia dal titolo che da molte rime dei brani, fa riferimento al mondo delle corse automobilistiche, usato come fonte di metafore e citazioni.

Il nome Vegas è dovuto all’ammirazione dell’artista per le opere cinematografiche di Quentin Tarantino, in particolare per il personaggio di Vincent Vega, Jones è invece in onore di Nasir Jones, rapper americano.

Vegas Jones, nome d’arte di Matteo Privitera, rapper classe 1994 proveniente da Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, si è fatto notare da pubblico e addetti ai lavori della musica con “Chic Nisello”, mixtape di culto del 2016.

Nel 2018 e nel 2019 ha pubblicato due album ufficiali – rispettivamente “Bellaria” e “La bella musica” – che hanno ricevuto i consensi della critica. “Giro veloce”, suo secondo lavoro per Sony Music, segna un ulteriore passo avanti nella sua carriera.