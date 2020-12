Willow è il nuovo singolo di Taylor Swift estratto dall’album Evermore, che è il secondo disco rilasciato, quest’anno, dalla cantante, dopo aver pubblicato, a fine luglio, Folklore. Il brano è un’accorata preghiera verso l’amato, un invito a stare con lei, a non abbandonarla e a infrangere i piani grazie alla sua presenza.

Il brano è stato annunciato da Swift attraverso i social network social il 10 dicembre 2020, giorno precedente alla pubblicazione, insieme all’annuncio a sorpresa del suo nono album in studio. Il videoclip, diretto dalla medesima interprete, è stato reso disponibile in concomitanza con l’uscita del disco.

Si è per caso ispirata alla celebre sagra Twilight? Per ora la famosa, potente e influente artista non ha svelato le sue fonti di ispirazione per il video e sarà curioso scoprire se esiste veramente un legame con la storia d’amore di Edward e Bella, tornata alla ribalta dopo la pubblicazione del romanzo Midnight Sun.

Willow di Taylor Swift: il video ufficiale

La discografia di Taylor Swift

2006 – Taylor Swift

2008 – Fearless

2010 – Speak Now

2012 – Red

2014 – 1989

2017 – Reputation

2019 – Lover

2020 – Folklore

2020 – Evermore