Wonder è il nuovo singolo e album omonimo di Shawn Mendes. Ha rilasciato un sito web interattivo e un trailer da abbinare all’annuncio. Il famoso cantautore, musicista e modello canadese ha scritto un messaggio condiviso con i suoi followers su Twitter e Instagram per spiegare il processo di scrittura dell’album.

“Sembra davvero che un pezzo di me sia stato scritto su carta e registrato su una canzone. Ho cercato di essere sincero e onesto come non lo sono mai stato. È un mondo, un viaggio, un sogno e un album che volevo realizzare da molto tempo”, ha scritto Shawn.

Nel video trailer Mendes appare sdraiato sul materasso e cammina per la stanza prima di aprire una finestra ed essere trasportato su una spiaggia.

La discografia di Shawn Mendes

Album in studio

2015 – Handwritten

2016 – Illuminate

2018 – Shawn Mendes

2020 – Wonder



EP

2014 – The Shawn Mendes EP



Singoli

2014 – Life of the Party

2014 – Something Big

2015 – Stitches

2015 – I Know What You Did Last Summer (feat. Camila Cabello)

2016 – Treat You Better

2016 – Mercy

2017 – There’s Nothing Holdin’ Me Back

2018 – In My Blood

2018 – Lost in Japan

2018 – Youth

2018 – Where Were You in the Morning?

2018 – Nervous

2019 – If I Can’t Have You

2019 – Señorita (con Camila Cabello)

2020 – Wonder