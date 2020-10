Destri è il nuovo singolo di Gazzelle, che è già in rotazione radiofonica ed è presente sulle piattaforme digitali. L’artista ha dichiarato: “Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza”.

Alcune settimane fa ha avviato una esilarante campagna urbana a Milano e Roma con affissioni relativi alla sola scritta “Non è colpa mia”.

Il 30enne cantautore romano Flavio Bruno Pardini ha una personalità introversa e malinconica ed è esponente dell’indie pop italiano. Tratta tematiche come amore, solitudine, uso di droghe, alcolismo e depressione, usando spesso basi melodiche e articolate, in antitesi ai temi trattati.

La discografia di Gazzelle

Album in studio

2017 – Superbattito

2018 – Punk



45 giri

2017 – Plastica

Singoli

2016 – Quella te

2017 – Nmrpm

2017 – Zucchero filato

2017 – Sayonara

2017 – Stelle filanti

2017 – Nero

2017 – Meglio così

2018 – Martelli

2018 – Tutta la vita

2018 – Sopra

2018 – Scintille

2018 – Punk

2019 – Polynesia

2019 – Settembre

2019 – Una canzone che non so

2019 – Vita paranoia

2020 – Ora che ti guardo bene

2020 – Destri



Collaborazioni

2018 – Super Martina (con Lorenzo Fragola)

2020 – Fuori noi (con gli Zero Assoluto)