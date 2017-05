Ecco i sosia dei vip più famosi al mondo

Può sembrar strano, ma ci sono dei vip che si assomigliano moltissimo tra loro, tanto che non è infrequente che anche gli stessi fan li confondano. Non ci credete? Ecco qualche esempio!

La popstar Katy Perry e l’attrice Zooey Claire Deschanel si assomigliano così tanto da sembrare sorelle: la pettinatura, poi, di certo non aiuta!

Anche Natalie Portman e Keira Knightley sono due gocce d’acqua, tanto che anche i registi se ne sono accorti: nella saga di Star Wars, infatti, Keira è stata scelta come “sosia” del personaggio di Natalie, Padme.

Jennifer Lynn Connelly E Demi Moore sembrano proprio separate alla nascita: l’una è una 42enne attrice americana, l’altra è l’ex moglie di Bruce Willis!

E a chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di confondere tra loro Amy Adams e Isla Fisher?

Per non parlare di tanti altri sosia: Michelle Williams è praticamente uguale a Mia Farrow, soprattutto ora che porta i capelli cortissimi, mentre la modella Miranda Kerr è stata più volte scambiata per Katie Holmes… e, divertita, ha retto il gioco con gli stessi fan dell’attrice!

Ma, al di fuori dello show business, esistono anche vip che vantano sosia del tutto… normali! Si tratta di persone comuni che, grazie al loro aspetto, hanno potuto ottenere fama e, a volte, anche fortuna economica. Tra gli italiani, ricordiamo Tiziano Buccarello sosia di George Clooney, Claudio Ferrari sosia di Francesco Totti, e Daniela Caruso che è praticamente uguale ad Avril Lavigne!

Anche la moglie di Francesco Totti, la conduttrice delle Iene Ilary Blasi e la ex velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo hanno parecchio in comune… entrambe bionde, e con quel sorriso mozzafiato! Vanessa Paradis, poi, l’ex moglie di Johnny Depp, è molto simile a Christina Ricci, mentre Javier Bardem e Jeffrey Dean Morgan sembrano due fratelli gemelli: l’uno è un Premio Oscar spagnolo, l’altro, il 47enne collega americano, è di recente diventato famoso per il ruolo di Negan nel telefilm The Walking Dead.

Daniel Radcliffe ed Elijah Wood, entrambi attori che giovanissimi sono diventati famosi per il loro ruolo in un film fantasy (l’uno in Harry Potter, l’altro nel Signore degli Anelli), sono davvero simili: stessi occhioni azzurri, viso magro e altezza non eccessiva.

Johnny Depp, nonostante abbia un look molto particolare, ha diversi sosia: uno è Danny Lopez, un boxer americano, l’altro è Pablo Osvaldo, 27enne calciatore argentino naturalizzato italiano. Gareth Bale e Ben Stiller, l’uno un calciatore gallese, l’altro un attore americano molto famoso, sembrano due gocce d’acqua! Anche Kim Kardashian, l’ereditiera più famosa del momento, ha le sue belle sosia: una è Melissa Molinaro, un’attrice canadese.

Lina Sands, più giovane di Angelina Jolie, è però molto simile all’attrice americana, che da poco si è separata da Brad Pitt. Anche due note attrici italiane, Valeria Solarino e Manuela Arcuri, sembrano separate alla nascita!

Tra i politici, i sosia si sprecano. C’è chi dice che Matteo Renzi, ex premier italiano, a volte somigli a Mr Bean, mentre Letizia Moratti somiglierebbe a Stan Laurel, ovvero Stanlio; invece Maria Elena Boschi sembra la sorella italiana della cantante Adele.

Robin Wright Penn e Samantha Smith

Barbie e Heidi Montag

Anne Hathaway e Dia Mirza

Anna Kournikova e Ashley Tisdale

Andre The Giant e Walter Casagrande

Barack Obama e Ilham Anas

Chloe e Francesca Chillemi

Fred e Vinicio Marchioni

Giuseppe Bergomi ed Elio

Maurizio Costanzo e Vicente Del Bosque

Meryl Streep e Natascha Mcelhone

Gerard Butler e Alessandro Siani

Dax Shepard e Zack Braff

Miguel Bosè ed Enrico Silvestrin

Kristen Stewart e Riley Keough

Mick Jagger e Harry Styles dei One Direction

Paz vega e Penelope Cruz

Lindsay Lohan e Cristina Chiabotto

Lance Henriksen e Clint Eastwood

Cillian Murphy e Tom Welling

Uma Thurman in Pulp Fiction e Madonna

Joshua Jackson e Dominic Cooper

Ben Stiller e Tom Cruise

Cristiano Malgioglio e Quentin Tarantino