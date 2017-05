Mia Cellini del Grande Fratello è davvero irriconoscibile dopo aver perso ben 75 chili! Oggi la popolare youtuber Gnapetta è diventata una vera e propria bomba sexy! Non ha nulla da invidiare alle famose showgirl e modelle che lavorano in tv. L’ex gieffina era stata anche molto criticata e offesa sui social anche durante il periodo della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Oggi è davvero felice ed entusiasta del suo fisico e delle sue forme da capogiro!

Oggi l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato alcuni importanti passaggi della sua incredibile e meravigliosa trasformazione al settimanale Diva e Donna. Mia si è sottoposta a 4 interventi chirurgici per eliminare la pelle in eccesso. L’ex gieffina ha ridotto la taglia del seno, ha fatto un intervento di addominoplastica per ridurre la vita e i fianchi, e un quarto intervento per far asportare chirurgicamente la pelle in eccesso sotto le braccia.

La splendida e sensuale youtuber ha rivelato: “Sono tutti interventi necessari dopo aver perso così tanto peso. Me li ha passati l’Asl. Io ero obesa già dall’asilo, è genetica, siamo tutti un po’ cicciotelli in famiglia”.

La youtuber romana ha spiegato anche le ragioni che l’hanno spinta ad operarsi per ben 4 volte. “Per perdere tanti chili ti deve scattare un clic nella testa – ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello 13 – Solo così ce la puoi fare. Io avevo una forte motivazione: la perdita di mio padre nel 2010 e la necessità di voler stare meglio, in salute. Ci ho impiegato un anno e mezzo. Non bisogna essere a tutti i costi magre per essere seducenti. Io adesso mi sento bene così. Se riprendo due o tre chili per me non è un problema”.

Una bella battaglia e sfida con se stessa che ha portato i frutti sperati. Complimenti Mia!