Due principi è il nuovo singolo di Neima Ezza che vede il featuring di Emis Killa. La canzone è già disponibile da venerdì 26 gennaio 2024 in streaming e download digitale. Prodotto da Dystopic, il brano ha anticipato la pubblicazione del suo prossimo disco di inediti, Piccolo principe. Ecco testo e video della canzone.

Due principi di Neima Ezza feat. Emis Killa: il testo della canzone

Eravamo solo io e te (Solo io e te)

Due principi senza un re (Senza un re) (Ah)

Eravamo solo io e te (Solo io e te) (Ah)

Due principi

Saltavo i tornelli, te lo ricordi?

Per prendere la metro e scappare dai controlli

Insieme a mio fratello dai primi giorni

Ora siamo divisi, aspetto che ritorni

Le notti e i tuoi discorsi: “Vedrai che un giorno sfondi”

Io ero pieno di sogni, ma non avevo soldi

Il blocco come sfondo, criminali e balordi

Ascoltando i consigli che ci dava Bordi

Gli occhi illuminati dai negozi del centro

Fuori da quei locali, non ci vogliono dentro

Sono rimasti in dieci, una volta erano cento

Mi hanno lasciato solo, tu resti mio fratello

Gli occhi illuminati, devo trattenere lacrime

Tu che li hai un po’ più grandi mi hai insegnato a non piangere

Che oltre a mio fratello sei stato un po’ come un padre

Mi hai insegnato come prenderle e anche a come ridarle

E quanto tempo, brodie, che non ci vediamo più, uh, uh, uh-uh-uh

Quando non c’eran soldi, c’eri solamente tu, uh, uh, uh-uh-uh

Insieme nei problemi e pure tra le luci blu, uh, uh, uh-uh-uh

Rimpiango quei giorni che non torneranno più, uh, uh, uh-uh-uh

Guardo la città (La città), fra’ (Fra’)

Sono vuoto senza di te (Di te)

Eri la mia metà (Metà), ma (Ma)

Come faccio senza di te? (Di te)

Mi hai lasciato qua, ah, ah, ah (Ah)

In mezzo a mille problem

Ti ho giurato fedeltà, ah, ah, ah (Ah)

Per sempre sarai il mio frère (Mio frère, mio frère)

Eravamo solo io e te (Solo io e te, io e te)

Due principi senza un re (Oh)

Sei nato schiavo un giorno, saresti stato re (Seh)

Io l’ho capito prima di tutti, anche di te (Seh)

Tu mi vedevi grande, ma non sapevi che

Io ero in mezzo a tarantelle più grandi anche di me

L’imbarazzo negli occhi se ti passavo i soldi

Dicevo: “Vai tranquillo, prima o poi me li porti”

Tu eri ancora un pischello, ti ho fatto da fratello

Perché con quello vero non avevi rapporti (Argh)

E sono passati giorni, ma io ragiono antico (Seh)

Che ancora oggi ogni tuo nemico è mio nemico

Quindi di conseguenza ogni mio amico è amico tuo

E se qualcuno ha un problema, il problema è solo suo (Fra’)

Fratellino, sappi che ogni volta che

Ti ho dato uno schiaffo, ha fatto male anche a me (Seh)

Il mio sguardo in foto è pieno di sé

Ma mi sento vuoto senza di te

E quanto tempo, brodie, che non ci vediamo più, uh, uh, uh-uh-uh

Quando non c’eran soldi, c’eri solamente tu, uh, uh, uh-uh-uh

Insieme nei problemi e pure tra le luci blu, uh, uh, uh-uh-uh

Rimpiango quei giorni che non torneranno più, uh, uh, uh-uh-uh

Guardo la città (La città), fra’ (Fra’)

Sono vuoto senza di te (Di te)

Eri la mia metà (Metà), ma (Ma)

Come faccio senza di te? (Di te)

Mi hai lasciato qua, ah, ah, ah (Ah)

In mezzo a mille problem

Ti ho giurato fedeltà, ah, ah, ah (Ah)

Per sempre sarai il mio frère (Mio frère, mio frère)

Eravamo solo io e te (Solo io e te, io e te)

Due principi senza un re

Eh-ah, eh-ah (Eravamo solo io e te)

Eh-ah, eh-ah (Due principi senza un re)

Ah-ah, Ah-ah (Solamente noi due)

Eh-ah, eh-ah (Due principi senza un re).

