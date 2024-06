Storie brevi di Annalisa e Tananai: testo e video ufficiale

Storie brevi di Annalisa e Tananai si candida ad essere uno dei tormentoni musicali dell’estate 2024. Scritta da Tananai e Annalisa, insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione insieme allo stesso Tananai, il brano racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti, le cui voci si mescolano e si intrecciano senza fatica. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Storie brevi di Annalisa e Tananai: il testo

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese

Ma comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me

Rarissimo

Mi fai mancare l’aria

Quando mi rispondi mi fai saltare in aria

Come gli ecomostri

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

Davvero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti nеri

Tutte storie brevi, lе altre

Va che bella luna hollywoodiana

Io e te, quattro mura, uh

Una persiana chiusa, chi ci ammazza?

qualche dipendenza che ci manca, assaggia

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

Davvero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Sarà che questo mare mi agitava

E I’ll be missing you, e lo stesso te

Finiranno, sono tutte storie brevi le altre

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre.

Storie brevi di Annalisa e Tananai: il video ufficiale