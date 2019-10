Chi è Chiara Montemurro? Il suo nome e le sue foto sono tornati in auge in questi ultimi giorni perché secondo diverse indiscrezioni sarebbe la neo fidanzata dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Damante. Il deejay ha pubblicato diverse Instagram Stories che lo ritraggono con la sua nuova e presunta fiamma. In molti hanno notato una somiglianza alla sua ex compagna, Giulia De Lellis, anche se noi non siamo dello stesso avviso. Ma Chiara Montemurro, che è molto seguita e popolare su Instagram, non è proprio un volto sconosciuto al grande pubblico. Scopriamo insieme la biografia e la carriera di Chiara.

Chi è Chiara Montemurro? La biografia

Chiara Montemurro è nata il 15 ottobre 1995 a Roma, dove attualmente vive e lavora. Il suo segno zodiacale è Bilancia. Capelli lunghi e castani, occhi marroni e fisico perfetto. La sua taglia è 38 ed è alta 170cm. Ha una sorella di nome Serafina e va molto d’accordo con i suoi genitori.

Pratica e va pazza per diversi sport: nuoto, pallavolo, ginnastica artistica e palestra. Chiara si è diplomata al Liceo linguistico ISS Niccolò Machiavelli (Laboratorio teatrale). Ha poi proseguito gli studi, laureandosi in Mediazione linguistica e ha conseguito un master in Traduzione Giuridica CTI. Parla diverse lingue: inglese, francese e spagnolo. Ha conseguito diverse certificazioni linguistiche in inglese.

Chi è Chiara Montemurro? La carriera

Chiara ha partecipato alle selezioni provinciali e regionali del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia nell’estate 2014. Ha lavorato come hostess e modella per diversi brand di abbigliamento e accessori. Ha inoltre maturato esperienza lavorativa presso la catena di Abercrombie & Fitch e successivamente presso il Raspoutine di Roma. Ha partecipato anche come corteggiatrice dell’ex tronista di Uomini e Donne, Paolo Crivellin. Ha fatto la comparsa nel videoclip degli Zero Assoluto “All’improvviso”, ma il suo sogno nel cassetto è diventare attrice di successo.

