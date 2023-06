Uomini e Donne, il parterre fatto a pezzi: a rischio un volto storico

Uomini e Donne, il parterre è stato fatto a pezzi: ecco chi è il volto storico a rischio!

Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, ha saputo catturare l’attenzione di milioni di telespettatori grazie alla sua formula unica. Al centro del programma, si trovano i parterre femminile e maschile, in cui un gruppo di uomini e donne si riunisce nella speranza di trovare l’amore.

Le dinamiche all’interno del parterre femminile sono caratterizzate da pettegolezzi, rivalità palpabili e momenti di gelosia, che contribuiscono a mantenere la suspense e il coinvolgimento dello spettatore.

Diversamente dalla vita reale, il programma consente a ogni dama e a ogni cavaliere di portare avanti più conoscenze contemporaneamente. Tutto alla luce del sole. Questo offre uno spaccato più ampio del carattere e del comportamento del partner.

Dal canto suo, ogni membro dei parterre porta con sé una storia unica, sogni e desideri che si intrecciano nel percorso verso l’amore. Le sfide romantiche, come le uscite romantiche o le dichiarazioni di affetto, aggiungono suspense e tensione alla narrazione del programma.

Uomini e Donne, il parterre fatto a pezzi: chi rischia?

Il parterre di Uomini e Donne potrebbe subire una perdita importante in vista della prossima stagione televisiva: a non essere riconfermato tra i cavalieri del people show pomeridiano potrebbe essere Armando Incarnato.

Il cavaliere ha un carattere fumantino ed è abituato sempre a dire ciò che pensa, ma è stato protagonista troppo spesso in dinamiche che non hanno molto a che vedere con la ricerca dell’amore, dall’affair Desdemona Balzano al tentativo di smascheramento con Paola Ruocco fino alla rissa sfiorata con il collega di sedia Riccardo Guarnieri.

La replica alle critiche social

Armando Incarnato è stato molto criticato sia in studio (dame, cavalieri e opinionisti) che dal pubblico tramite i social. Ma, come ci ha abituato negli ultimi anni, non è disposto a mantenere un profilo basso neanche fuori da Uomini e Donne.

“Allora volevo rispondere al signorino in alto che arriva come un topo da tastiera, altro che leone da tastiera, e commenta dicendo ‘sto buffone, Fabrizio Corona dei poveri’. Vorrei spiegarti delle cose, ma giusto così per farti avere un quadro più chiaro di quella che è la mia persona – ha replicato il cavaliere partenopeo su Instagram – Secondo me tu hai le idee un po’ confuse. Ma innanzitutto a chi mi hai paragonato? Io non sono uno che nella vita pur di arrivare a… è disposto a tutto altrimenti ora ero Steve”. Dopodiché ha aggiunto “e tu nella tua vita avessi metà di quello che ho io, saresti un uomo ricco. Però purtroppo è così. A chi tanto e a chi niente. A te è stata data l’invidia, a me è stato dato tutto il resto. Vattene al mare e rilassati, non pensare a me. Che prima o poi arriverà l’estate pure per te”.