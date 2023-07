Belen Rodriguez è stata sorpresa con un altro uomo al compleanno del cognato Ignazio Moser. Di Stefano De Martino nessuna traccia.

La macchina italiana del gossip è in grande fibrillazione per la fine della relazione d’amore (sarà il definitivo addio tra i due?) tra la celebre showgirl e modella argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez e il bellissimo conduttore tv e ballerino professionista Stefano De Martino.

Parlare di addio definitivo tra Belen e Stefano è davvero un eufemismo. Da quando si sono incontrati, conosciuti e innamorati dietro le quinte del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi (nel 2012), si sono lasciati diverse volte. Anche dopo il lussuoso matrimonio, celebratosi nel 2013, la loro relazione matrimoniale è stata piuttosto altalenante.

Dopo numerosi tira e molla, i due personaggi famosi del jet set nazionale hanno scelto di dividere ancora una volta le loro strade. Le ultime indiscrezioni trapelate in Rete hanno sconvolto i fan irriducibili della storica coppia vip dello show business italiano. Una situazione alquanto bizzarra e misteriosa, che sta alimentando diversi pettegolezzi e dicerie sul web.

Molti sostenitori dei due conduttori tv sono distrutti e adirati. C’è chi spera che sia soltanto l’ennesima crisi di coppia e c’è chi si augura che tutte le voci messe in circolazione negli ultimi mesi siano soltanto fake news. Resta il fatto che Belen e Stefano non pubblicano più foto di coppia da diverso tempo.

Belen e Stefano al capolinea

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, il presentatore tv di Made in Sud si è presentato senza l’anello nuziale. Ma non è finita qui. Stefano si è seduto vicino alla collega Alessia Marcuzzi. Un particolare che non è sfuggito ai beneinformati, che hanno subito rilanciato il pettegolezzo sul vecchio gossip di alcuni anni fa lanciato da Dagospia.

Quale? Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino aveva insinuato che fosse stato un flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi a mandare ko il matrimonio con Belen. All’epoca lui respinse tutte le voci, bollandole come bufale. La mamma vip argentina naturalizzata italiana ruppe il muro del silenzio lo scorso anno a Le Iene: “Professionalmente è molto brava ma non posso dire che sia stata sempre corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Non lo so”.

Belen è in love con un imprenditore?

Archiviata la storia con Stefano, Belen Rodriguez è tornata nuovamente sotto i riflettori mediatici per una presunta liaison con un imprenditore bergamasco. L’indiscrezione bomba è stata diffusa dalla blogger e influencer Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune storie che la ritraggono stringere la mano a un uomo misterioso durante la festa di compleanno del cognato, l’ex ciclista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Ignazio Moser. Assente al vip party a Pogliano Milanese, guarda caso, proprio Stefano De Martino.

Secondo le diverse segnalazioni giunte a Deianira Marzano, da prendere con estrema cautela, potrebbe trattarsi di un imprenditore bergamasco di nome Elio. La modella, stilista e conduttrice tv argentina starebbe frequentando questo imprenditore bergamasco da un paio di settimane e avrebbe trascorso alcuni giorni in un resort di lusso, il San Luis, a Murano. Doccia fredda per i fan di Belen e Stefano! Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!