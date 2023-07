Tutto pronto per la nuova edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello? Non ancora! D’altronde mancano diverse settimane alla prima puntata del programma tv di Mediaset. Le prime certezze riguardano la conduzione confermata ad Alfonso Signorini e la scelta di un’opinionista fissa unica, il volto storico del Tg5 Cesara Buonamici. Non ci sarà l’esperta della Rete, Giulia Salemi. Tra i papabili concorrenti spiccano le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Ora è spuntata un’indiscrezione bomba sulla prossima concorrente del GF. Si tratta di una cantante famosa. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal conduttore televisivo e radiofonico Kevin Dellino durante il programma radiofonico condotto da Alessio Moriggi e Francesca Pierri in onda ogni martedì sera in diretta su Radio Cusano Campus, uno spazio dove poter parlare e sentire tutti quei fatti che proprio non potrebbero essere confidati ad altri.

Grande Fratello, Kevin Dellino svela il nome della concorrente

Voci anonime e famose, storie reali di persone che si raccontano e si confrontano su svariati argomenti. Nella puntata andata in onda ieri sera verso la chiusura della diretta i due speaker hanno ospitato anche Kevin Dellino, conduttore e inviato tv che si è lasciato andare ad una confessione che non è passata proprio inosservata, almeno per noi.

È una cantante, e non è una santa, sarà proprio lei tra i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello, di chi stiamo parlando? Kevin Dellino, in onda ogni mercoledì sera con il suo programma Punti di vista su Cusano Italia Tv, ieri sera è stato ospite in diretta telefonica proprio sulla radio dell’Università Cusano per promuovere l’appuntamento di questa sera, in prima serata alle 21:30 al fianco di Emilio Fede.

Al termine dell’intervista i due conduttori gli hanno chiesto cosa ne pensasse e se parteciperebbe mai ad un reality show. Nella chiacchierata confidenziale si è lasciato coinvolgere da Moriggi e Pierri e nel salutarli ha lanciato una bomba che riguarda la prossima edizione del Grande Fratello: “Ha fatto parte di un mio progetto musicale realizzato in pandemia, Artisti Uniti ai medici, è una donna ma non è una santa… stiamo parlando di…“.

Nel dubbio vi lasciamo il link del video clip in questione dove nell’ordine compaiono i seguenti artisti: Wanda Fisher, Viola Valentino, Aida Cooper, Rosanna Fratello, Stefania Orlando, Marco Armani, Mariangela Argentino, Gianni Drudi, Barbara Cola, Raffaele Giglio, Lighea, Sonia Mosca, Davide Papasidero, i Desideri, Haiducii, i Jalisse, Loredana Errore, Gatto Panceri, Silvia Querci, Ida Elena de Razza, Cecilia Gayle, Simone Barbato, Giovanna Dachille, Mauro Coruzzi Platinette, Dario Gay, Riccardo Azzurri, Roy Paladini, Riky Cellini, Michele Pecora, Valerio Zelli degli Oro, Lucia Bramieri, Angelo Sanzio, Lisa Fusco, Valeria Sorli, Alviero Martini e Pino Campagna.

Rosanna Fratello al Grande Fratello

Avete capito di chi si tratta? Ma certo che è lei: la 72enne cantante e attrice Rosanna Fratello. Ha partecipato diverse volte in gara al Festival di Sanremo ed è una delle più belle voci del panorama musicale nazionale nonché una delle migliori interpreti della musica leggera italiana. Inoltre rappresenta una delle più sensibili e raffinate interpreti della canzone italiana. Splendido colpo per Pier Silvio Berlusconi che da quando ha perso suo padre, il fondatore e patron di Mediaset Silvio Berlusconi, ha deciso di rivoluzionare i palinsesti Mediaset e in particolar modo i reality show, mettendo al bando trash, volgarità e personaggi attivi su Onlyfans.