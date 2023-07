Belen Rodriguez e Stefano De Martino rottura: Fabrizio Corona svela il motivo clamoroso

Belen Rodriguez e Stefano De Martino rottura: Fabrizio Corona ha svelato il motivo clamoroso sul suo canale Telegram.

L’ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta facendo molto rumore sulla stampa e sul web. La loro storia d’amore si è interrotta bruscamente nuovamente alcuni mesi fa. I rumor sulla fine della loro relazione si sprecano e anche le teorie più fantasiose trovano piede sul web. Molti si sono espressi sulla vicenda, tra cui Fabrizio Corona e Roberto Alessi.

Perché tra i due è nuovamente finita? Quali sono le ipotesi più accreditate? E soprattutto chi ha lasciato chi? Il direttore del settimanale di cronaca rosa Novella 2000, Roberto Alessi, ha smentito categoricamente il flirt in corso tra Belen e l’imprenditore Elio Lorenzoni. Ha parlato solo di una bella amicizia tra i due, ma nulla di più.

Alessi ha parlato di “balla clamorosa” e ha specificato: “Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate. Non contano: Belen è così – ha sottolineato il giornalista e direttore di Novella 2000 -, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più”.

Ha poi proseguito: “Certo è che se lei è bellissima e sensuale, e lui regge il confronto, è facile pensare che ci sia qualcosa. Ma chi vuol loro bene (sia a lei sia a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio”. E poi ancora: “E Stefano? Si parla da sempre dei suoi tradimenti, ma come mai non è mai stata documentata la cosa? Mai un gossip, mai una foto, mai una paparazzata. Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela. Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque“.

Fabrizio Corona parla di Belen e Stefano

Sulla fine della love story tra Belen e Stefano si è dunque espresso anche l’ex compagno della showgirl, modella, conduttrice televisiva e imprenditrice argentina naturalizzata italiana Fabrizio Corona. L’ex agente dei paparazzi italiani ha rivelato la sua opinione ai suoi numerosi followers di Telegram.

Che cosa ha detto? Il suo pensiero è stato argomentato molto bene: “Di Belen sappiamo tutto, da Michele Morrone a Gianmaria Antinolfi, ad Antonino Spinalbese, per arrivare a quest’ultimo, tale Elio, che sembra proprio uscito dai racconti romanzati delle favole degli elfi. Di Stefano non si sa nulla, pare che abbia avuto tre donne in vita sua, Emma, Belen e forse qualcun’altra; che abbia amato solo loro, che sia monogamo, che non sia interessato alla passione, che sia fedele”.

Lo scoop di Corona

Come sono andate realmente le cose tra Stefano e Belen Rodriguez? Fabrizio è stato un fiume in piena: “La verità è che come tutti noi, Stefano De Martino ha i suoi segreti e i suoi scheletri nell’armadio, come tutti del resto. Però noi non fingiamo di essere perfetti. La verità è che lui e Belen si sono lasciati sei mesi fa!Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto”.

E poi ancora: “Lei quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare. Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede ‘Quando esci, con chi esci?’, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde ‘cavolo, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli’“. Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!