Myrta Merlino svela il retroscena: “Quella famosa telefonata mi ha spiazzata”

Myrta Merlino ha svelato il curioso e rocambolesco retroscena che l’ha portata alla conduzione di Pomeriggio 5. Dopo aver condotto per ben 12 anni il programma L’aria che tira su La7, la nota conduttrice è passata a Mediaset. L’ha fortemente voluta il vicepresidente esecutivo nonché amministratore delegato del Gruppo, Pier Silvio Berlusconi. Myrta prenderà il posto di un’altra storica conduttrice di Canale 5, Barbara d’Urso.

Myrta Merlino rivela un curioso retroscena

La famosa conduttrice tv Myrta Merlino ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato come inizialmente non fosse stata contattata per condurre Pomeriggio 5, bensì per un programma settimanale su Rete 4. Tutto era praticamente pronto, poi il cambio di rotta da parte dei vertici Mediaset.

“Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido – ha dichiarato Myrta -. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo. A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque”.

Per poi aggiungere: “All’inizio sono rimasta spiazzata, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi. Dopo 12 anni a ‘L’aria che tira’ su La7, che mi impegnava tutti i giorni due ore e mezza, volevo passare a un programma settimanale […] Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto”.

Lo sfogo di Barbara d’Urso

Dopo essere stata defenestrata a sorpresa da Pomeriggio 5, dopo che l’ha condotto per ben 15 anni, la famosa e popolare conduttrice televisiva e attrice campana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in occasione della sua ospitata al Festival Marateale (si tratta della quindicesima edizione della kermesse che si terrà fino al 29 luglio).

I suoi fan e parenti sono rimasti molto delusi e adirati per la scelta durissima e drastica di Pier Silvio Berlusconi, di sostituirla a sorpresa con Myrta Merlino a partire già da settembre. Non se lo immaginava nessuno, dato che la stessa ex dottoressa Giò nel corso dell’ultima puntata della stagione aveva salutato il suo affezionato pubblico dando appuntamento a settembre.

Dopo la morte del presidente e fondatore del Gruppo Mediaset, Silvio Berlusconi, suo figlio Pier Silvio ha radicalmente cambiato tutto e stravolto i palinsesti televisivi. La prima vittima sacrificale è stata proprio Barbara d’Urso. Le altre sono Belen Rodriguez e Ilary Blasi che non saranno più alla conduzione rispettivamente de Le Iene e L’Isola dei famosi.

Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre, e l’attrice e comica Luciana Littizzetto. Inoltre ha fatto sapere che non ci sarà spazio per influencer e star di Onlyfans nei reality della sua azienda.

Nessun cambio al timone del Grande Fratello, nonostante le forti critiche del popolo del web, dato che ci sarà sempre Alfonso Signorini ma sarà affiancato solo dal volto storico del TG5 Cesara Buonamici come opinionista unica della prossima edizione del reality show di Canale 5, in partenza l’11 settembre.

Al Festival Marateale Barbara d’Urso ha tirato qualche frecciatina al vetriolo e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.