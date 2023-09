Osvaldo Supino ha stupito tutti sul red carpet di Holly. Comeback stiloso a Venezia 80 per l’artista di origini pugliesi. Negli anni ha portato nella kermesse una vera e propria rivoluzione (record come primo uomo nella storia a indossare uno smoking gonna in 78 anni di edizioni) ed è riuscito ancora una volta a incantare pubblico e fotografi.

In un look per la prima volta total white curato dal fedele JayP (Giovanni Supino, fratello di Osvaldo), il cantautore italiano tra i più premiati e riconosciuti all’estero, onorato dalla Regione Puglia come Orgoglio Pugliese nel mondo, ha letteralmente illuminato il red carpet lasciando tutti senza fiato. Una cascata di oltre 3000 perle assemblate a mano per un abito, no gender, e in difesa dei diritti LGBTQ+ che ha conferito alla pop star un allure che sa di rinascita.

In effetti il passaggio di quest’anno per Osvaldo Supino non è solo la rappresentazione della sua musica, della sua storia ma un vero e proprio ritorno in pubblico dopo il brutto momento vissuto poche settimane fa. Il cantante infatti è stato al centro delle maggiori testate nazionali e tra i più ricercati su Google nel mese di Luglio per il suo improvviso ricovero all’ospedale Niguarda. Un periodo molto pericoloso e negativo di cui Supino non ha ancora parlato ma che è stato sicuramente ispirazione per l’ultimo singolo e video “It Takes A Fool To Remain Sane”, celebre cover dei TheArk, pubblicato pochi giorni dopo il suo rilascio dall’ospedale. Nel videoclip che infatti oltre a un look totalmente rinnovato, Osvaldo porta con sé il bracciale del ricovero quasi fosse una cicatrice.

Il post dell’artista sui social, cliccatissimo e pieno di affetto da parte dei followers cita “Dicono che le cose accadono sempre per una ragione. Io sinceramente non l’ho ancora trovata, ma provo a credere che, comunque sia, l’unica cosa che possiamo fare è rialzarci, anche se siamo demoliti. In qualche modo, in mezzo a tutto questo casino c’è ancora luce là fuori. Grazie Venezia. Sei sempre un bellissimo sogno”

E’ proprio per questo che il ritorno di Osvaldo Supino quest’anno a Venezia è così importante. In questo preciso momento della sua vita e su quel carpet, l’artista da un forte segnale di rinascita, di resilienza, di forza di combattere per i propri sogni, per i propri obiettivi e per se stessi. E difatti, dopo il suo tour Europeo di successo è pronto a rilasciare una versione fisica di “Exposed” il suo album di esordio per i 10 anni dalla pubblicazione in arrivo il 29 settembre.