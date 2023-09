Bestemmia al Grande Fratello? Il concorrente nip è a rischio squalifica.

La nuova edizione del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, il Grande Fratello, dovrebbe essere molto diversa dalle precedenti. L’amministratore delegato e vice presidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha dettato delle regole molto dure e copernicane al conduttore televisivo Alfonso Signorini e agli autori del programma.

Stop al trash, alle litigate, al bullismo, alle parolacce e alle bestemmie nei reality show del Gruppo. No tassativo a concorrenti che hanno account attivi su Onlyfans e influencer pluritatuati. Una scelta che ha spaccato in due il pubblico e il popolo del web. Secondo diversi personaggi famosi è una scelta retrograda e ipocrita.

Ora c’è grande interesse attorno a una presunta bestemmia pronunciata da un concorrente nip di questa edizione del GF. La presunta bestemmia sarebbe stata pronunciata in tugurio alla presenza di altri concorrenti del popolare, longevo e noto reality show della televisione italiana.

Gli audio che girano sui social network non sono molto chiari. Secondo molti sarebbe soltanto un intercalare colorito. Altri ancora hanno fatto notare che nel recente passato diversi concorrenti Vip sono stati squalificati dal gioco per casi molto simili. Che cosa succederà? Verranno presi provvedimenti dal Grande Fratello?

Primo caso bestemmia al GF

Chi è finito subito al centro delle polemiche? Durante la seconda puntata del Grande Fratello, che ha fatto registrare un brusco calo di share e ascolti tv, ha fatto il suo ingresso nella casa il 35enne agente immobiliare Claudio Roma. Quest’ultimo è finito subito nel mirino del popolo del web per una presunta bestemmia.

La sua presentazione al GF non è andata giù a lui stesso e ai suoi fan. “Claudio è stato arrestato per spaccio quindi è finito in carcere, subito dopo per tre mesi agli arresti domiciliari e successivamente ha fatto i servizi sociali che lo hanno cambiato per sempre”, ha raccontato il conduttore tv Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5.

Raga vi prego… ha bestemmiato?

Sentite anche voi quello che ho sentito io?😅#GF #grandefratello pic.twitter.com/k8n7dWPo6f — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 16, 2023

Claudio Roma infuriato contro Alfonso Signorini

Essere apostrofato come spacciatore non è bello. Così Claudio si è sfogato con gli altri concorrenti: “C’è una parola che proprio non doveva dire. Del carcere? No quello va bene, è la verità ed è quello che è successo. Mi riferisco che mi ha chiamato spacc… No proprio no, non doveva”.

Nel suo sfogo Claudio Roma ha spiegato che si tratterebbe di una parola molto forte: “Non mi è appartenuta e non va bene. Se andiamo a vedere… Ok che se uno porta una sostanza a degli amici o a mille persone è la stessa cosa. Lo chiami allo stesso modo, ok lo capisco. Non è che non doveva parlarne e lo so benissimo. Sono qui anche per parlarne e io sono quello che sono anche per il mio passato”.