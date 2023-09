Brutto calo di ascolti tv per il Grande Fratello, l’attacco dell’ex gieffina vip: “Ben gli sta, deve andare peggio”

Brutto calo di ascolti tv e share per il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

La seconda puntata del famoso e popolare reality show ha fatto registrare solo il 16% di share. La prima puntata del GF di Alfonso Signorini aveva fatto registrare un buon 23%. Forse è davvero molto presto per tirare le somme, ma alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno già facendo salti di gioia.

Anche diversi telespettatori hanno espresso soddisfazione per questo calo piuttosto massiccio di share durante la seconda puntata perché sono contrari alla “rivoluzione” anti-trash portata in essere dall’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

D’ora in avanti non ci saranno concorrenti influencer e pluritatuati con account attivi su Onlyfans nei reality show di Cologno Monzese, su espressa decisione dell’ad del colosso televisivo italiano. No a risse, bestemmie e litigate in prima serata su Canale 5. Niente di tutto ciò.

Nelle ultime ore sono diventate virali le dichiarazioni al vetriolo rilasciate da un’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7, che aveva scatenato l’ira funesta di Pier Silvio Berlusconi, ai microfoni di Giada De Miceli nel corso della trasmissione Non Succederà Più in onda su Radio Radio.

Lo sfogo durissimo di un’ex gieffina vip

Anche il conduttore Signorini ha dovuto fare mea culpa a Verissimo, chiedendo scusa al pubblico perché il cast era sbagliato. Ora Elenoire Ferruzzi si è scatenata come non mai in diretta radiofonica a Non Succederà Più: “Il calo di ascolti del Grande Fratello? Bene gli sta. Le persone non vogliono vedere questo perché, checché se ne lamentano, loro vogliono vedere il trash, vogliono vedere i litigi, vogliono vedere le parolacce, vogliono vedere tutte le brutture che hanno asserito di vedere l’anno scorso. Vogliono quello”.

E poi ancora: “Non me ne voglia nessuno, ma il pubblico che segue il Grande Fratello è un pubblico medio basso. Non si può trasformare un reality. Se vogliono vedere un programma culturale le persone guardano Fogar. Il Grande Fratello è quello e offre quello. Se vogliono cambiare le dinamiche non avrà mai successo, è stato fatto e non sta andando bene. E deve andare ancora peggio! Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, alcuni li conosco, Fiordaliso è una mia amica, non c’entrano nulla loro. C’entrano le dinamiche che vogliono far attuare che sono sbagliate”.

Il duro attacco agli autori del GF

Elenoire Ferruzzi ha poi rivelato: “Alfonso Signorini avrebbe voluto ben altro, io lo vedo molto bloccato nel linguaggio, non lo vedo sciolto e lo vedo trattenuto. Alcune cose che ha asserito le ha dette perché le ha dovute dire, ma secondo me Alfonso avrebbe voluto tutto un altro tipo di programma”.

Poi ha riservato una sciabolata micidiale: “Le esagerazioni dello scorso anno le hanno volute loro [gli autori, ndr], le hanno istigate loro, il cast è stato scelto da loro. Non si nascondessero dietro un dito perché dicono che non funziona più. Queste cose gli sono andate bene per 8 mesi, ci hanno guadagnato per 8 mesi e poi hanno detto che il cast era sbagliato. Però per 8 mesi ti è andato bene, eh? Eh no. Hanno protetto alcune persone che hanno detto l’impossibile e l’hanno fatta pagare ad altri – compresa la sottoscritta – che ho pagato per chiunque. Hanno palesato volutamente una mia azione che invece ad altri hanno coperto perché li volevano dentro. L’odio di tutta Italia me lo sono subito io”.