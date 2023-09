Grande Fratello news e anticipazioni: amore non corrisposto per la star delle telenovelas Grecia Colmenares? L’attrice venezuelana è al momento la meno amata dal pubblico, a tal punto che ha perso subito la sfida al televoto ed è a rischio eliminazione. Una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta non è riuscita a conquistare l’affetto e le simpatie degli altri concorrenti del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Il pubblico da casa l’ha subito bocciata, ma ora a quanto pare si sta cercando di spostare l’attenzione sulla sua vita sentimentale affinché possa sembrare più simpatica e vicina al pubblico.

Dopo essersi sposata in prime nozze col collega Henry Zakka nel 1979, Grecia Colmenares si è separata dal primo marito dopo quattro anni. Poi si è unita in matrimonio per la seconda volta con Marcelo Pelegri nel 1986. Il 4 settembre 1992 l’attrice venezuelana ha dato alla luce il suo unico figlio, Gianfranco. La coppia si è separata nel 2005. Poi ha avuto altre storie d’amore non molto lunghe e importanti, tra cui quella con l’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna.

La love story di Grecia Colmenares e Chando Erik Luna è terminata non per un tradimento (dato che si è trattato di un finto scoop e finto gossip creato ad hoc per farsi pubblicità), ma a detta dell’attore spagnolo per l’eccessiva gelosia e morbosità della diva delle telenovelas.

Grande Fratello: una cotta per Grecia Colmenares

Ora l’attrice venezuelana ha rivelato di avere una cotta per un uomo che ha conosciuto sui social network. Al momento Grecia è single, ma non sa se il sentimento che prova per questo uomo italiano è ricambiato.

Gli altri concorrenti del GF le hanno consigliato di fare il primo passo.

L’attrice però è molto restia e decisa: “Per me è tutto già scritto, deve essere lui a fare il primo passo, mi può chiamare e invitarmi a mangiare”. Ciro, però, le ha consigliato questa strategia: “Lui non lo sa che tu nutri questo interesse, devi farglielo sapere, non perdere questa occasione”.

Grecia non l’ha mai incontrato di persona, ma ha parlato solo attraverso i social: “Sono emozionata, per me è bellissimo e credo che sia single, non so se è interessato a me, magari saremo solo amici”.

Si tratta di un amore non corrisposto? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!