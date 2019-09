Chi è Chando Erik Luna? Molto famoso in Spagna e America, Chando ha raggiunto la popolarità in Italia negli ultimissimi anni grazie alla sua vita privata. È stato spesso ospite nei salotti tv di Barbara D’Urso insieme con la celebre diva delle telenovelas Grecia Colmenares e di recente anche con la conduttrice Manila Gorio. Ma della sua vita pubblica si sa ben poco, come d’altronde della sua vita privata antecedente alla relazione d’amore con la star delle soap opera degli anni Ottanta. Conosciamolo meglio, scoprendo biografia, età, peso, altezza e vita privata. Il modello e attore spagnolo ha inoltre svelato a noi di iGossip.it alcune chicche e foto esclusive sulla sua vita personale e sentimentale.

Chi è Chando Erik Luna? Biografia, altezza e carriera del modello e attore spagnolo

Chando Erik Luna è nato a Ibiza il 19 ottobre 1988, ma è cresciuto tra Madrid, Zurigo e California. È alto 183 cm. e pesa 83 chili. Ha quattro fratelli ed è il primogenito. Ha iniziato la sua carriera come modello quando aveva soltanto 3 anni, lavorando in spot pubblicitari per la tv. Ama il surf e gli animali. Ha studiato recitazione a Madrid e Los Angeles. Parla fluentemente tedesco, italiano, spagnolo e inglese.

Nel 2015 è stato inserito nella top 50 degli uomini più belli del mondo dal magazine Arena. Ha recitato in diversi film e cortometraggi, tra cui Muérete, mi amor, che ha conquistato il premio della giuria al Concret Dream Film Festival 2018 come miglior cortometraggio e il premio come miglior cortometraggio Lgbtq al South Film and Arts Academy Festival 2018. Inoltre Chando Erik Luna ha vinto il premio come miglior attore sempre per lo stesso cortometraggio a tematica Lgbtq al Côte d’Azur Webfest 2019.

Chi è Chando Erik Luna? Vita privata del modello e attore spagnolo

Il modello, attore e film-maker spagnolo Chando Erik Luna ha ricordato a noi di iGossip.it la sua precedente storia matrimoniale con la bellissima ex modella Svenja e tutte le altre sue liaison.

“Avevo 19 anni quando incontrai la mia prima moglie, Svenja Born, a Formentera – ha dichiarato Chando -. Quattro anni dopo ci siamo sposati in California. Ero così innamorato di lei ed era molto dolce, ma io ero molto immaturo per il matrimonio. Ci siamo separati nel 2014 ed ero così depresso… avevo pensieri suicidi e sono diventato ossessionato per la palestra e il sesso. Dopo il divorzio ho frequentato per un po’ la fotografa spagnola Elizabeth Balboa“.

Il modello e attore spagnolo ha poi proseguito: “Nel 2015 ho avuto una storia con la bellissima modella Ana Oliva. È stata una storia molto breve, ma siamo ancora amici e la amo. È stata molto importante per me. Dopo la fine della breve relazione con Ana ho frequentato l’attrice spagnola, che lavora a Hollywood, Leni Rico. Siamo ancora amici e abbiamo lavorato alcune volte insieme”.

Chando ha poi rivelato: “Dopo la mia rottura con Leni ho frequentato diverse ragazze e anche alcuni ragazzi. Vorrei aggiungere alcune cose sulla mia storia d’amore con Grecia Colmenares. Non è stata molto importante per me, perché non mi sono mai innamorato di lei, ma abbiamo molte cose in comune perché entrambi abbiamo iniziato la nostra carriera da bambini. Lei come attrice e io come modello. Ci siamo divertiti molto e Grecia è stata molto passionale, ma molto gelosa e dominante. Vive in un mondo fantastico e non si rende conto che non è più giovane, ma non è una persona cattiva”.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA A CHANDO ERIK LUNA

Chando ha poi concluso così: “Ora sono davvero molto felice e un giorno vorrei sposarmi di nuovo e avere dei figli… è il mio grande sogno”.

Redazione-iGossip