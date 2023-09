Grande Fratello: volano stracci e insulti tra Grecia Colmenares e Letizia Petris

Grande Fratello ultime news e anticipazioni dalla Casa: volano stracci e insulti tra Grecia Colmenares e Letizia Petris. Per risollevare i bassi ascolti tv e share, gli autori del famoso e popolare reality show di Canale 5 hanno ideato un gioco che ha portato diversi concorrenti allo scontro diretto senza esclusioni di colpi. Il più accesso è avvenuto tra Grecia e Letizia. Sono volate parole grosse e insulti. La diva delle telenovelas ha dato della narcisista e della ipocrita alla giovane concorrente del GF.

Letizia Petris è andata su tutte le furie: “Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita Grecia? Tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Posso parlare? Me ne vado a fumare! Mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola?! Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa“.

La famosa e popolare attrice venezuelana Grecia Colmenares ha replicato duramente: “Non sei ingenua guarda! Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci“.

Negli ultimi giorni la vita privata di Grecia è tornata sotto i riflettori mediatici.

Dopo essersi sposata in prime nozze col collega Henry Zakka nel 1979, Grecia Colmenares si è separata dal primo marito dopo quattro anni. Poi si è unita in matrimonio per la seconda volta con Marcelo Pelegri nel 1986. Il 4 settembre 1992 l’attrice venezuelana ha dato alla luce il suo unico figlio, Gianfranco. La coppia si è separata nel 2005. Poi ha avuto altre storie d’amore non molto lunghe e importanti, tra cui quella con l’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna.

La love story di Grecia Colmenares e Chando Erik Luna è terminata non per un tradimento (dato che si è trattato di un finto scoop e finto gossip creato ad hoc per farsi pubblicità che è stato raccontato dal modello in esclusiva al nostro sito iGossip.it qualche anno fa), ma a detta dell’attore spagnolo per l’eccessiva gelosia e morbosità della diva delle telenovelas.

Grecia Colmenares e Letizia Petris litigano al Grande Fratello: il video dello scontro

Letizia: “Grecia, sei tu che sei falsa con me!” #GrandeFratello pic.twitter.com/Zp3K9GW0aU — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2023

Lite tra Fiordaliso e Claudio Roma

Nella Casa del Grande Fratello c’è stato un altro duro scontro tra la celebre cantante Fiordaliso e il bel concorrente nip Claudio Roma. Quest’ultimo si è rivolto alla nota artista affermando: “Io sono più giovane, ci tengo di più a stare qui rispetto a te. Tu qui non hai bisogno di nulla, puoi andare a casa, invece noi abbiamo un sogno, tu no! Avrai anche te un sogno, ma minore del nostro e del mio. Dico questo perché tu hai il doppio dei miei anni”.

Anche per Claudio e Fiordaliso è tempo di un confronto ⚡️ #GrandeFratello pic.twitter.com/s6ELPyo3Vw — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2023

Fiordaliso ha risposto piccata: “Ancora con sto fatto del ‘sono più giovane’. Ma chi te l’ha detto che io ho un sogno minore del tuo? Come ti permetti? E cosa c’entra che ho il doppio della tua età?! Vedi che ho fatto bene a votarti?! Ho fatto proprio bene cavolo!”.