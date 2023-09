Vittorio Menozzi bestemmia al Grande Fratello? L’accusa pesante e grave parte direttamente dai concorrenti del reality show di Canale 5. Il modello avrebbe pronunciato la frase blasfema, ma sarebbe stata censurata dagli autori televisivi che avrebbero preferito non mandarla in onda. Sul web il caso è esploso e c’è chi parla di favoritismi nei confronti del bellissimo e giovane modello. Anita Olivieri ha rivelato che la bestemmia ci sarebbe stata “al 100%” perché gliel’avrebbe confidato Arnold Cardaropoli. L’attore campano Ciro Petrone l’avrebbe scoperto tramite Marco Fortunati.

Diversi concorrenti sono stati chiamati in Confessionale per parlare dell’accaduto. Marco Fortunati avrebbe confessato di non poter parlare dell’argomento, anticipando possibili punizioni nella puntata di stasera. Giuseppe Garibaldi si è detto convinto che stasera potrebbe scoppiare un vero e proprio “caos” durante la puntata.

Al momento non ci sono video della presunta bestemmia del modello sul web. Il caso verrà affrontato stasera in diretta dal conduttore e autore televisivo Alfonso Signorini? Inoltre è finito nel mirino degli altri concorrenti anche per il pasta gate con l’obbiettivo di isolarlo nella Casa.

In precedenza c’era già stato il primo presunto caso di bestemmia di Claudio Roma.

Primo caso bestemmia al GF

Durante la seconda puntata del Grande Fratello, che aveva fatto registrare un brusco calo di share e ascolti tv, aveva fatto il suo ingresso nella casa il 35enne agente immobiliare Claudio Roma. Quest’ultimo era finito subito nel mirino del popolo del web per una presunta bestemmia.

La sua presentazione al GF non era andata giù a lui stesso e ai suoi fan. “Claudio è stato arrestato per spaccio quindi è finito in carcere, subito dopo per tre mesi agli arresti domiciliari e successivamente ha fatto i servizi sociali che lo hanno cambiato per sempre”, aveva raccontato il conduttore tv Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5.

Claudio Roma infuriato contro Alfonso Signorini

Claudio si era sfogato con gli altri concorrenti: “C’è una parola che proprio non doveva dire. Del carcere? No quello va bene, è la verità ed è quello che è successo. Mi riferisco che mi ha chiamato spacc… No proprio no, non doveva”.

Nel suo sfogo Claudio Roma aveva spiegato che si tratterebbe di una parola molto forte: “Non mi è appartenuta e non va bene. Se andiamo a vedere… Ok che se uno porta una sostanza a degli amici o a mille persone è la stessa cosa. Lo chiami allo stesso modo, ok lo capisco. Non è che non doveva parlarne e lo so benissimo. Sono qui anche per parlarne e io sono quello che sono anche per il mio passato”.